https://crimea.ria.ru/20230301/novyy-zakon-o-russkom-yazyke--mneniya-lingvistov-razdelilis-1127291147.html

Новый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились

Новый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Новый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились

Российские лингвисты по-разному оценивают новый языковой закон о недопустимости использования иностранных слов, но сходятся в том, что закон не слишком... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T20:21

2023-03-01T20:21

2023-03-01T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российские лингвисты по-разному оценивают новый языковой закон о недопустимости использования иностранных слов, но сходятся в том, что закон не слишком отразится на жизни рядовых россиян. Что еще думают на этот счет профессионалы – в материале РИА Новости Крым.Закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, накануне подписал президент России Владимир Путин. Документ вводит нормативные словари, грамматики и справочники, в которых теперь будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка. Также в законе прописаны сферы, в которых русский язык обязателен в использовании как государственный. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.Единство и взаимопонимание"В первую очередь закон касается использования русского языка, как государственного. Это же не попытка отрегулировать все те сферы, в которых русский язык используется - это как раз было бы невозможно. А там, где язык используется как государственный, определенные нормы уже и так есть. Теперь нужно регламентировать соответствующие обоснования - создать точные справочники и словари", – говорит проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук и заслуженный работником образования республики Крым Юрий Дорофеев.По мнению ученого, главная задача регулирования государственного языка – привести его к единству понимания.Защитить русский язык"Действительно, обновление закона нужно. Но я бы сказала, что каких-то радикальных изменений этот закон ни в нашу с вами жизнь, ни в жизнь русского языка, скорее всего, не принесет", – убеждена российский филолог, профессор Маргарита Русецкая.При этом она также подчеркивает важность регламентирования законом создания нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих четкие языковые нормы.В целом, по мнению Русецкой, главное, к чему в данном случае стремиться законодатель - повысить языковую культуру в обществе."Многие перспективы лежат в сфере публичного речевого ландшафта: все надписи, вывески, тексты публичных документов, безусловно, влияют на формирование нашего речевого вкуса. Чем больше вокруг правильного литературного языка, тем больше будет людей, считающих важным охранение русского языка с его классическими требованиями, с пониманием, что какие-то слова и грамматические конструкции уместны только в кругу друзей, но совершенно невозможны в публичной коммуникации, в разговоре с коллегами, с руководством. Вот все вместе это должно стать частью воспитания каждого из нас, и тогда, я думаю, и на исполнение закона мы будем смотреть более оптимистично".Альтернативный взглядВ то, что новый закон всерьез повлияет на жизнь россиян, не верит и директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик. В целом, по его словам, попытки регулировать язык вообще обречены на провал."Когда слушаешь людей, отстаивающих этот закон, они незаметно для самих себя употребляют те самые заимствования, которые не рекомендуют употреблять. Например, есть такое слово, "имплементация" – оно сейчас часто звучит из уст государственных людей и является практически полным синонимом слова "воплощение". Но если дальше разбираться, то и слово "воплощение" тоже не совсем русские, и возникло под влиянием церковно-славянского языка, который относится к другой группе славянских языков. Русский язык наполнен различными заимствованиями, поэтому задача его очистить и полностью избежать чужеродных элементов даже в государственном сегменте кажется реальной только для человека, который не совсем понимает суть дела", – говорит он.При этом, по мнению лингвиста, в языковой политике существуют более важные задачи. Одна из них – сохранение языков России."По подсчетам института языкознания, в России 155 языков. Из них только около десятка относительно благополучны, остальные под угрозой исчезновения. Этим мы занимаемся, по поручению президента подготовлена программа сохранения и развития языков. Вопрос в том, чтоб государство нашло способы ее реализовать, создать общественные условия, которые будут способствовать передаче языка от поколения к поколению. Потому что существует языковой сдвиг, когда родители принимают решение говорить с родившимися детьми на более глобальном языке. В результате языковой пейзаж становится более монотонным и серым".Читайте также на РИА Новости Крым:Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языкаЁ-моё: важны ли точки в жизни и в документахРусский язык защитят от "иностранщины" на государственном уровне

https://crimea.ria.ru/20230203/tsitiruya-klassiku-kak-i-pochemu-rugalis-velikie-pisateli-1126749042.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

русский язык, культура, закон и право, мнения, новости, общество, россия