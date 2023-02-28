https://crimea.ria.ru/20230228/putin-podpisal-zakon-o-regulirovanii-upotrebleniya-inostrannykh-slov-1127270588.html

Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов

Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов

Закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, подписал президент Владимир... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T20:14

2023-02-28T20:14

2023-02-28T20:14

владимир путин (политик)

россия

закон и право

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126916867_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_db5cb3894dd3b02533061dc801b14554.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вводит нормативные словари, грамматики и справочники, в которых теперь фиксируются нормы современного русского литературного языка. Также в законе прописаны сферы, в которых русский язык обязателен в использовании как государственный. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.Так, во всех упомянутых сферах если есть текст на иностранном языке, то текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению, то есть иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта.Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка. Читайте также на РИА Новости Крым:Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языкеЗапрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасатьсяРусский язык защитят от "иностранщины" на государственном уровне

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, общество