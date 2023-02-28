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Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов
Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов
Закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, подписал президент Владимир... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T20:14
2023-02-28T20:14
2023-02-28T20:14
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вводит нормативные словари, грамматики и справочники, в которых теперь фиксируются нормы современного русского литературного языка. Также в законе прописаны сферы, в которых русский язык обязателен в использовании как государственный. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.Так, во всех упомянутых сферах если есть текст на иностранном языке, то текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению, то есть иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта.Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка. Читайте также на РИА Новости Крым:Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языкеЗапрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасатьсяРусский язык защитят от "иностранщины" на государственном уровне
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владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, общество
Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов
Путин подписал закон о госязыке, ограничивающий использование иностранных слов в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Он вводит нормативные словари, грамматики и справочники, в которых теперь фиксируются нормы современного русского литературного языка. Также в законе прописаны сферы, в которых русский язык обязателен в использовании как государственный. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.
Так, во всех упомянутых сферах если есть текст на иностранном языке, то текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению, то есть иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта.
"При использовании русского языка как государственного в РФ не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях", - сказано в документе.
Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка.
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