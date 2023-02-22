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Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке
Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке
Сенаторы одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке, исключение составят только не имеющие общеупотребительные аналоги слова... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T18:04
2023-02-22T18:04
2023-02-22T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сенаторы одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке, исключение составят только не имеющие общеупотребительные аналоги слова. Об этом сообщает РИА Новости.Так, документ устанавливает статус русского как языка государствообразующего народа. Также вводится понятие "нормы современного русского литературного языка", которые будут зафиксированы в словарях, справочниках и на специальных информационных ресурсах.Кроме того, предлагается установить перечень сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. В их числе образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы. А должностным лицам, государственным и муниципальным информационным системам предполагается запретить использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами. Председатель госсовета республики считает, что настало время покончить с засильем иностранных слов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасатьсяСловарь по замещению англицизмов нуждается в доработке – мнениеВ Крыму предложили ввести штрафы за иностранные слова в рекламе
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русский язык, общество, закон и право, совет федерации, новости
Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке
Совфед одобрил закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сенаторы одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке, исключение составят только не имеющие общеупотребительные аналоги слова. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, документ устанавливает статус русского как языка государствообразующего народа. Также вводится понятие "нормы современного русского литературного языка", которые будут зафиксированы в словарях, справочниках и на специальных информационных ресурсах.
Кроме того, предлагается установить перечень сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. В их числе образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы. А должностным лицам, государственным и муниципальным информационным системам предполагается запретить использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами. Председатель госсовета республики считает, что настало время покончить с засильем иностранных слов.
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