https://crimea.ria.ru/20230222/govori-po-russki-sovfed-odobril-zakon-o-gosudarstvennom-yazyke-1127154815.html

Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке

Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке

Сенаторы одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке, исключение составят только не имеющие общеупотребительные аналоги слова... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T18:04

2023-02-22T18:04

2023-02-22T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сенаторы одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке, исключение составят только не имеющие общеупотребительные аналоги слова. Об этом сообщает РИА Новости.Так, документ устанавливает статус русского как языка государствообразующего народа. Также вводится понятие "нормы современного русского литературного языка", которые будут зафиксированы в словарях, справочниках и на специальных информационных ресурсах.Кроме того, предлагается установить перечень сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. В их числе образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы. А должностным лицам, государственным и муниципальным информационным системам предполагается запретить использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами. Председатель госсовета республики считает, что настало время покончить с засильем иностранных слов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасатьсяСловарь по замещению англицизмов нуждается в доработке – мнениеВ Крыму предложили ввести штрафы за иностранные слова в рекламе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, общество, закон и право, совет федерации, новости