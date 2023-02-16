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Запрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасаться

Запрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасаться - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Запрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасаться

Главным риском принятого Госдумой закона об ограничении использования иностранных слов являются перегибы, которые могут быть допущены в борьбе за чистоту... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T18:12

2023-02-16T18:12

2023-02-16T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главным риском принятого Госдумой закона об ограничении использования иностранных слов являются перегибы, которые могут быть допущены в борьбе за чистоту русского языка. Такое мнение высказали опрошенные сайтом РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" эксперты.Канцеляризмы – не меньший врагВ четверг Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки к федеральному закону "О государственном языке Российской Федерации". Закон, в частности, запрещает употребление зарубежных слов на государственном уровне за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных русскоязычных аналогов. Депутаты также одобрили перечень сфер, где русский обязателен к использованию. В их числе информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.Доктор филологических наук, профессор Института филологии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Орехов считает данный закон правильным и нужным, поскольку русский язык нуждается в защите. Однако главная проблема состоит в том, как этот документ будет работать на практике.Орехов также не считает, что основным источником заимствований в языке являются молодые люди. По его словам, молодежный сленг настолько быстро меняется, что такие слова-заимствования крайне редко приживаются надолго. При этом то, что зафиксировано в официальных документах, уже, как говорится в известной поговорке, "не вырубишь топором".Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи >>"Больше всего заимствований, от которых призван избавить нас этот закон, как раз в официальных документах разного уровня. Это касается и столичных учреждений, но в большей степени провинциальных. Это своего рода мода – показывать свои знания, используя непонятные иностранные слова. Как с этим бороться, у меня рецепта нет. С другой стороны, этот закон сам по себе способен изменить эту моду в административной среде. В этом случае он самим фактом своего существования будет исправлять ситуацию", – предположил филолог.РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин >>По мнению Орехова, механизмы, которые смогут эффективно притворять в жизнь нормы этого закона, должны вырабатываться путем широкого публичного обсуждения, с привлечением школьных учителей, университетских преподавателей, деятелей культуры и всех тех, кто имеет отношение к развитию русского языка.Определить четкие критерииДиректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук, профессор Александр Рудяков также уверен в том, что принятый Госдумой закон и в целом защита русского языка – дело благое. Но возникает вопрос: где тот критерий, который разграничивает иностранные слова от неиностранных. Ведь в нашем языке есть много русских слов, которые изначально являются заимствованными из других языков.Еще одно важное обстоятельство, на которое стоит обратить особое внимание, является профессиональная универсальная терминология, отметил Рудяков."Во многих отраслях знаний, скажем, в банковской сфере, есть слова, которые в принципе интернациональны. Наверное, не очень умно отгораживаться от терминологии, которая присуща этой сфере. Другое дело – не перетягивать ее в нашу общенародную лексику. Это тоже очень важно понимать и соблюдать", – пояснил филолог."Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины >>При этом профессор согласился с тем, что сегодня в ряде сфер, в том числе административной и медийной, происходит чрезмерное употребление иностранных слов, которые можно легко и просто заменить русскоязычными аналогами.Рудяков, который также является членом Совета по русскому языку при президенте России, заверил, что поднимет вопросы, касающиеся нового закона, на ближайшем заседании организации 2 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Цитируя классику: как и почему ругались великие писателиЧем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от КрымаРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

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русский язык, общество, мнения, новости, крым, новости крыма