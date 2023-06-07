https://crimea.ria.ru/20230607/sale-ili-rasprodazha-v-gosdume-rasskazali-kogda-nachnut-sledit-za-yazykom-1129224544.html
Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языком
Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языком - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языком
Следить за соблюдением норм нового языкового законодательства в России начнут с 1 января 2025 года, когда за государственный счет будут изданы словари... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T08:02
2023-06-07T08:02
2023-06-07T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Следить за соблюдением норм нового языкового законодательства в России начнут с 1 января 2025 года, когда за государственный счет будут изданы словари нормативного русского языка и грамматики, а также справочники. Об этом в комментарии журналистам рассказал депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.Ранее президент Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.Язык нуждается в защитеТакже он обозначил, что документ предусматривает издание за государственный счет словарей нормативно русского языка и грамматики, а также справочников, которыми и будут руководствоваться все, кому поручат следить за соблюдением норм языкового законодательства."Наш великий и могучий русский язык нуждался и нуждается в государственной защите. И мы, крымчане, это понимаем, как никто, потому что нам 23 года приходилось бороться за наши языковые права, за право свободно говорить на русском языке и употреблять его во всех сферах жизни. И сегодня эта борьба перешла в несколько иную плоскость: мы боремся за чистоту русского языка, за его свободу от иностранных заимствований, за искоренение нецензурщины, за то, чтобы русский литературный язык стал частью нашей жизни, а не просто достоянием ученых, филологов и различных фестивальных площадок", - сказал он.Вернуться к советскому опытуПо его словам, сегодня можно наблюдать массовое засилье иностранной лексики в повседневном общении людей и огромное количество ненормативной лексики.Кроме того, важно, чтобы российские потребители получали на нормальном русском языке весь объем информации о товарах, работах и услугах в потребительской сфере. И прояснил, что теперь, если на дверях магазина написано "sale", то такая же вывеска, равнозначная по размеру и качеству исполнения шрифта должна быть и на русском языке - "распродажа".В феврале Госдума РФ приняла закон, согласно которому в публичном поле не допускается употребление иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке. 1 декабря 2022 года сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Думу законопроект о запрете на использование в рекламе иностранных букв. По словам Цекова, русский алфавит на основе кириллицы – это такой же государственный символ, как флаг или гимн.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные вывески: менять нельзя оставитьРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — ПутинНовый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились
https://crimea.ria.ru/20230524/orientatsiya-na-slovari-ekspert-o-novom-zakone-o-gosudarstvennom-yazyke-1128944540.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, русский язык, федеральный закон "о государственном языке российской федерации" , общество, государственная дума рф, закон и право, новости
Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языком
Бахарев: следить за соблюдением норм нового языкового закона начнут с 1 января 2025 года
08:02 07.06.2023 (обновлено: 10:57 07.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Следить за соблюдением норм нового языкового законодательства в России начнут с 1 января 2025 года, когда за государственный счет будут изданы словари нормативного русского языка и грамматики, а также справочники. Об этом в комментарии журналистам рассказал депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон
о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
Язык нуждается в защите
"В нашем законе предусмотрена отлагательная норма вступления в силу, – полноценно он начнет функционировать именно с 1 января 2025 года, когда появятся нормативные словари и справочники, на которые можно будет опираться, чтобы понимать, например, "кофе-брейк" – это норма или нарушение закона и следует ли говорить: "кофе-пауза", "перерыв на кофе", - пояснил Бахарев.
Также он обозначил, что документ предусматривает издание за государственный счет словарей нормативно русского языка и грамматики, а также справочников, которыми и будут руководствоваться все, кому поручат следить за соблюдением норм языкового законодательства.
"Наш великий и могучий русский язык нуждался и нуждается в государственной защите. И мы, крымчане, это понимаем, как никто, потому что нам 23 года приходилось бороться за наши языковые права, за право свободно говорить на русском языке и употреблять его во всех сферах жизни. И сегодня эта борьба перешла в несколько иную плоскость: мы боремся за чистоту русского языка, за его свободу от иностранных заимствований, за искоренение нецензурщины, за то, чтобы русский литературный язык стал частью нашей жизни, а не просто достоянием ученых, филологов и различных фестивальных площадок", - сказал он.
Вернуться к советскому опыту
По его словам, сегодня можно наблюдать массовое засилье иностранной лексики в повседневном общении людей и огромное количество ненормативной лексики.
"В советские годы мы были самой читающей страной в мире, это отражалось и на качестве разговора. Мы бы хотели последовательно и целенаправленно вернуться к этому позитивному опыту. Мы не пытаемся вторгнуться в сферу частного межличностного общения, но очень важно, на каком языке общаются с гражданами государственные муниципальные органы власти, что происходит с языком в образовательной сфере, какое качество педагогического процесса, преподавания русского языка и самих учебников", - сказал Бахарев.
Кроме того, важно, чтобы российские потребители получали на нормальном русском языке весь объем информации о товарах, работах и услугах в потребительской сфере. И прояснил, что теперь, если на дверях магазина написано "sale", то такая же вывеска, равнозначная по размеру и качеству исполнения шрифта должна быть и на русском языке - "распродажа".
В феврале Госдума РФ приняла закон
, согласно которому в публичном поле не допускается употребление иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке. 1 декабря 2022 года сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков
внесли в Думу законопроект о запрете на использование в рекламе иностранных букв. По словам Цекова, русский алфавит на основе кириллицы – это такой же государственный символ, как флаг или гимн.
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