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Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД
Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T16:31
2025-01-29T16:44
норвегия
нато
расширение нато
политика
внешняя политика
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают там отдельную бригаду.На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения".Как сообщает VG, еще с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ. В частности, до сих существует запрет на проведение военных учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест.Как пишет издание, это ограничение было частью норвежской политики в отношении России, которая состояла из двух принципов: устрашение и успокоение. По данным VG, первое выполнялось за счет членства страны в НАТО, а второе - за счет сокращения военной активности у границы с РФ, чтобы якобы создать у страны ощущение, что в военном плане ей ничего не угрожает.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия утвердила программу партнерства с НАТОВ НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте
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норвегия, нато, расширение нато, политика, внешняя политика, безопасность, россия
Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД

Норвегия создает отдельную военную бригаду на границе с Россией - глава МИД

16:31 29.01.2025 (обновлено: 16:44 29.01.2025)
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают там отдельную бригаду.
"Сейчас новая линия НАТО - это, что нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка", - заявил министр в интервью газете VG.
На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения".
Как сообщает VG, еще с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ. В частности, до сих существует запрет на проведение военных учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест.
Как пишет издание, это ограничение было частью норвежской политики в отношении России, которая состояла из двух принципов: устрашение и успокоение. По данным VG, первое выполнялось за счет членства страны в НАТО, а второе - за счет сокращения военной активности у границы с РФ, чтобы якобы создать у страны ощущение, что в военном плане ей ничего не угрожает.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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