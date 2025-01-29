https://crimea.ria.ru/20250129/norvegiya-usilit-voennoe-prisutstvie-na-granitse-s-rossiey-1143776034.html

Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД

Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T16:31

2025-01-29T16:31

2025-01-29T16:44

норвегия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают там отдельную бригаду.На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения".Как сообщает VG, еще с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ. В частности, до сих существует запрет на проведение военных учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест.Как пишет издание, это ограничение было частью норвежской политики в отношении России, которая состояла из двух принципов: устрашение и успокоение. По данным VG, первое выполнялось за счет членства страны в НАТО, а второе - за счет сокращения военной активности у границы с РФ, чтобы якобы создать у страны ощущение, что в военном плане ей ничего не угрожает.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия утвердила программу партнерства с НАТОВ НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте

https://crimea.ria.ru/20250123/vvod-voysk-nato-na-ukrainu-privedet-k-nekontroliruemoy-eskalatsii--mid-rf-1143593003.html

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норвегия, нато, расширение нато, политика, внешняя политика, безопасность, россия