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Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
Правительство Молдавии утвердило программу партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T13:46
2025-01-29T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Правительство Молдавии утвердило программу партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Дорин Речан.В соответствии с документом, страна обязуется внедрить евроатлантические стандарты в институты обороны и безопасности, укрепить свой оборонный потенциал, повысить оперативную совместимость со странами НАТО и "расширить сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности". При этом документ оговаривает развитие партнерства на основе поддержки суверенитета, нейтралитета и территориальной целостности республики.Официальный Кишинев продолжает оказывать инфраструктурную, политическую, информационную и дипломатическую поддержку режиму в Киеве. Молдавские власти также были бы не против провести совместную с Украиной операцию по захвату Приднестровья, но их, судя по всему, сдерживает Румыния, у которой свои виды на перспективы окончания СВО, заявляла ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен ранее в своей статье для Asia Times предположил, что Запад на случай поражения Киева в конфликте на Украине готовит "план Б", предусматривающий использование Молдавии в качестве плацдарма против России. По его словам, "это может означать попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииНеприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в МолдавииЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье
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РИА Новости Крым
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молдавия, в мире, нато, расширение нато, политика, новости
Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО

Правительство Молдавии единогласно утвердило программу партнерства с НАТО до 2028 года

13:46 29.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства Молдавии в Кишиневе
Здание правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Правительство Молдавии утвердило программу партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Дорин Речан.
"Программа партнерства с НАТО принята единогласно", - сказал Речан на заседании правительства республики.
В соответствии с документом, страна обязуется внедрить евроатлантические стандарты в институты обороны и безопасности, укрепить свой оборонный потенциал, повысить оперативную совместимость со странами НАТО и "расширить сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности". При этом документ оговаривает развитие партнерства на основе поддержки суверенитета, нейтралитета и территориальной целостности республики.
"В то же время Республика Молдова полна решимости увеличить свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, на европейском континенте и на международной арене", - поясняется в документе.
Официальный Кишинев продолжает оказывать инфраструктурную, политическую, информационную и дипломатическую поддержку режиму в Киеве. Молдавские власти также были бы не против провести совместную с Украиной операцию по захвату Приднестровья, но их, судя по всему, сдерживает Румыния, у которой свои виды на перспективы окончания СВО, заявляла ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.
Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен ранее в своей статье для Asia Times предположил, что Запад на случай поражения Киева в конфликте на Украине готовит "план Б", предусматривающий использование Молдавии в качестве плацдарма против России. По его словам, "это может означать попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму".
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