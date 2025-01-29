https://crimea.ria.ru/20250129/moldaviya-utverdila-programmu-partnerstva-s-nato-1143767668.html

Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО

Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО

Правительство Молдавии утвердило программу партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T13:46

2025-01-29T13:46

2025-01-29T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Правительство Молдавии утвердило программу партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Дорин Речан.В соответствии с документом, страна обязуется внедрить евроатлантические стандарты в институты обороны и безопасности, укрепить свой оборонный потенциал, повысить оперативную совместимость со странами НАТО и "расширить сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности". При этом документ оговаривает развитие партнерства на основе поддержки суверенитета, нейтралитета и территориальной целостности республики.Официальный Кишинев продолжает оказывать инфраструктурную, политическую, информационную и дипломатическую поддержку режиму в Киеве. Молдавские власти также были бы не против провести совместную с Украиной операцию по захвату Приднестровья, но их, судя по всему, сдерживает Румыния, у которой свои виды на перспективы окончания СВО, заявляла ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен ранее в своей статье для Asia Times предположил, что Запад на случай поражения Киева в конфликте на Украине готовит "план Б", предусматривающий использование Молдавии в качестве плацдарма против России. По его словам, "это может означать попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииНеприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в МолдавииЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, в мире, нато, расширение нато, политика, новости