https://crimea.ria.ru/20240405/novyy-platsdarm-nato-vtyanut-li-moldaviyu-v-voennyy-konflikt-1136315509.html

Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт

Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт

Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T17:22

2024-04-05T17:22

2024-04-05T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Свою роль в этой ситуации играет и румынский фактор, добавила политолог. Сама Румыния как член НАТО усиливает свою военную составляющую, а США и Франция расширяют там свою военную инфраструктуру. Кроме того, в Румынии на данный момент рассматривается новая редакция закона о национальной обороне, согласно которому силы МВД милитаризируются и могут быть использованы для защиты румынских граждан за пределами страны.При этом официальный Кишинев продолжает оказывать инфраструктурную, политическую, информационную и дипломатическую поддержку режиму в Киеве. Молдавские власти также были бы не против провести совместную с Украиной операцию по захвату Приднестровья, но их, судя по всему, сдерживает Румыния, у которой свои виды на перспективы окончания СВО, добавила аналитик.Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Asia Times предположил, что Запад на случай поражения Киева в конфликте на Украине готовит "план Б", предусматривающий использование Молдавии в качестве плацдарма против России. По его словам, "это может означать попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму".Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления республики в Евросоюз, констатировал Брайен.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в МолдавиюЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеПриднестровье обратилось к России за помощью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, в мире, расширение нато, нато, румыния, политика, мнения, наталья харитонова, франция, сша