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Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт
Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт
Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T17:22
2024-04-05T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Свою роль в этой ситуации играет и румынский фактор, добавила политолог. Сама Румыния как член НАТО усиливает свою военную составляющую, а США и Франция расширяют там свою военную инфраструктуру. Кроме того, в Румынии на данный момент рассматривается новая редакция закона о национальной обороне, согласно которому силы МВД милитаризируются и могут быть использованы для защиты румынских граждан за пределами страны.При этом официальный Кишинев продолжает оказывать инфраструктурную, политическую, информационную и дипломатическую поддержку режиму в Киеве. Молдавские власти также были бы не против провести совместную с Украиной операцию по захвату Приднестровья, но их, судя по всему, сдерживает Румыния, у которой свои виды на перспективы окончания СВО, добавила аналитик.Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Asia Times предположил, что Запад на случай поражения Киева в конфликте на Украине готовит "план Б", предусматривающий использование Молдавии в качестве плацдарма против России. По его словам, "это может означать попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму".Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления республики в Евросоюз, констатировал Брайен.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в МолдавиюЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеПриднестровье обратилось к России за помощью
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молдавия, в мире, расширение нато, нато, румыния, политика, мнения, наталья харитонова, франция, сша
Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт

Политолог не исключил риски втягивания Молдавии в конфликт против России

17:22 05.04.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.
"Вероятность реализации такого сценария довольно высока, учитывая ту подготовительную работу, которую НАТО проводила последние годы и даже десятилетия, по милитаризации Молдавии и втягивая ее в зону военно-политического влияния Североатлантического альянса. Там все эти годы разворачивалась информационно-политическая инфраструктура НАТО. Если свести все эти составляющие воедино, то мы придем к выводу, что Молдавию действительно готовили как очередной антироссийский плацдарм", – сказала эксперт.
Свою роль в этой ситуации играет и румынский фактор, добавила политолог. Сама Румыния как член НАТО усиливает свою военную составляющую, а США и Франция расширяют там свою военную инфраструктуру. Кроме того, в Румынии на данный момент рассматривается новая редакция закона о национальной обороне, согласно которому силы МВД милитаризируются и могут быть использованы для защиты румынских граждан за пределами страны.
"Имеется в виду, прежде всего, территория Молдавии, которую Бухарест рассматривает как второе румынское государство. Там проживает огромное количество людей с румынскими паспортами. То же самое касается Южной Бессарабии, то есть Одесской области, которую Румыния до сих пор считает своей. Бухарест, видимо, рассчитывает, что ему что-то обломится при полном или частичном разделе Украины по итогам конфликта", – пояснила Харитонова.
При этом официальный Кишинев продолжает оказывать инфраструктурную, политическую, информационную и дипломатическую поддержку режиму в Киеве. Молдавские власти также были бы не против провести совместную с Украиной операцию по захвату Приднестровья, но их, судя по всему, сдерживает Румыния, у которой свои виды на перспективы окончания СВО, добавила аналитик.
Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Asia Times предположил, что Запад на случай поражения Киева в конфликте на Украине готовит "план Б", предусматривающий использование Молдавии в качестве плацдарма против России. По его словам, "это может означать попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму".
Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления республики в Евросоюз, констатировал Брайен.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМолдавияВ миреРасширение НАТОНАТОРумынияПолитикаМненияНаталья ХаритоноваФранцияСША
 
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