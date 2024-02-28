Рейтинг@Mail.ru
Приднестровье обратилось к России за помощью - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240228/pridnestrove-obratilos-k-rossii-za-pomoschyu-1135282315.html
Приднестровье обратилось к России за помощью
Приднестровье обратилось к России за помощью - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Приднестровье обратилось к России за помощью
Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T15:42
2024-02-28T15:49
приднестровье
россия
политика
новости
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135282578_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_268f65ba012e2d36127306055937e695.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которую цитирует РИА Новости.В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.
приднестровье
россия
молдавия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135282578_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df4ea5be6774f3edb14c4acc01bca2e3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приднестровье, россия, политика, новости, молдавия, в мире
Приднестровье обратилось к России за помощью

Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады Молдавией

15:42 28.02.2024 (обновлено: 15:49 28.02.2024)
 
© Telegram-канал Sputnik МолдоваСъезд депутатов Приднестровья в Тирасполе
Съезд депутатов Приднестровья в Тирасполе
© Telegram-канал Sputnik Молдова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которую цитирует РИА Новости.
"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", - говорится в тексте резолюции.
В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.
 
ПриднестровьеРоссияПолитикаНовостиМолдавияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Приднестровье обратилось к России за помощью
15:37В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов
15:31Москва адекватно ответит на военные приготовления ФРГ против России – МИД
15:13Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
15:01В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения
14:53Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
14:39"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на Украину
14:22Российские военные уничтожили еще 695 боевиков ВСУ и улучшили позиции
14:02Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки
13:49В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы
13:42Реставрация культуры: как ремонтируют дом-музей Пушкина в Гурзуфе
13:21В Крыму Следком расследует смерть пациента в больнице
13:17Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой
13:12В Большой Ялте выбрали руководителей Кореиза и Симеиза
13:03Процессы по раскачиванию вызревают изнутри – Песков о ситуации на Украине
12:41Признает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
12:29Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасности
12:17В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП
12:07Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
12:02Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета
Лента новостейМолния