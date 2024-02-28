https://crimea.ria.ru/20240228/pridnestrove-obratilos-k-rossii-za-pomoschyu-1135282315.html

Приднестровье обратилось к России за помощью

Приднестровье обратилось к России за помощью - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Приднестровье обратилось к России за помощью

Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T15:42

2024-02-28T15:42

2024-02-28T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которую цитирует РИА Новости.В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.

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молдавия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, россия, политика, новости, молдавия, в мире