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Приднестровье обратилось к России за помощью
Приднестровье обратилось к России за помощью - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Приднестровье обратилось к России за помощью
Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T15:42
2024-02-28T15:42
2024-02-28T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которую цитирует РИА Новости.В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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приднестровье, россия, политика, новости, молдавия, в мире
Приднестровье обратилось к России за помощью
Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады Молдавией
15:42 28.02.2024 (обновлено: 15:49 28.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которую цитирует РИА Новости.
"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", - говорится в тексте резолюции.
В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.