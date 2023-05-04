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Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии
Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии
Украина видит риски по Приднестровью и поэтому держит войска у его границ, при этом нейтральная Молдавия, не имеющая армии, также не должна "питать иллюзий" по... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T15:25
2023-05-04T15:25
дмитрий кулеба
молдавия
украина
политика
мнения
новости
мид украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Украина видит риски по Приднестровью и поэтому держит войска у его границ, при этом нейтральная Молдавия, не имеющая армии, также не должна "питать иллюзий" по поводу своей безопасности, заявил в четверг украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью молдавскому телеканалу ТВ-8.По его мнению, Приднестровье для Украины - это риск, который заставляет киевский режим "направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией".При этом Кулеба отметил, что "приднестровский вопрос" является вопросом суверенитета Молдавии и в этой связи Украина не собирается атаковать непризнанную республику. Что касается складов с оружием в приднестровском населенном пункте Колбасна, по словам украинского министра, внимание к ним со стороны Украины "объяснимо, когда любое оружие на вес золота".В среду в СМИ распространилась информация о том, что ВСУ якобы совершили переброску части сил в Одесскую область для провокации против Приднестровья. С 9 по 15 мая одна группировка украинских боевиков должна пойти на Тирасполь, чтобы отвлечь российские войска, тем временем вторая попытается захватить склады с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, в условиях подготовки к контрнаступлению ВСУ не располагают достаточным числом живой силы для организации крупных провокаций в районе Приднестровской Молдавской Республики, однако подталкиваемый западом Киев, пускается "во все тяжкие", поэтому полностью исключать возможность такой попытки нельзя. Читайте также на РИА Новости Крым:Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – ЛавровНа делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор ПриднестровьяГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ
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Новости
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дмитрий кулеба, молдавия, украина, политика, мнения, новости, мид украины
Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии

Кулеба сделал заявление о Приднестровье и нейтральной Молдавии

15:25 04.05.2023
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Артем Кулекин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Украина видит риски по Приднестровью и поэтому держит войска у его границ, при этом нейтральная Молдавия, не имеющая армии, также не должна "питать иллюзий" по поводу своей безопасности, заявил в четверг украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью молдавскому телеканалу ТВ-8.
"У вас есть нейтралитет, но нет армии. Если кто-то верит, что он (нейтральный статус - ред.) вас спасет - это иллюзия", - обратился Кулеба к властям Молдавии.
По его мнению, Приднестровье для Украины - это риск, который заставляет киевский режим "направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией".
При этом Кулеба отметил, что "приднестровский вопрос" является вопросом суверенитета Молдавии и в этой связи Украина не собирается атаковать непризнанную республику. Что касается складов с оружием в приднестровском населенном пункте Колбасна, по словам украинского министра, внимание к ним со стороны Украины "объяснимо, когда любое оружие на вес золота".
В среду в СМИ распространилась информация о том, что ВСУ якобы совершили переброску части сил в Одесскую область для провокации против Приднестровья. С 9 по 15 мая одна группировка украинских боевиков должна пойти на Тирасполь, чтобы отвлечь российские войска, тем временем вторая попытается захватить склады с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.
По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, в условиях подготовки к контрнаступлению ВСУ не располагают достаточным числом живой силы для организации крупных провокаций в районе Приднестровской Молдавской Республики, однако подталкиваемый западом Киев, пускается "во все тяжкие", поэтому полностью исключать возможность такой попытки нельзя.
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