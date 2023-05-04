https://crimea.ria.ru/20230504/kuleba-zayavil-o-riskakh-po-pridnestrovyu-dlya-ukrainy-i-moldavii-1128534668.html

Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии

Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии

Украина видит риски по Приднестровью и поэтому держит войска у его границ, при этом нейтральная Молдавия, не имеющая армии, также не должна "питать иллюзий" по... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T15:25

2023-05-04T15:25

2023-05-04T15:25

дмитрий кулеба

молдавия

украина

политика

мнения

новости

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127219241_39:0:3680:2048_1920x0_80_0_0_2927dc725b04a9093efc528f76da1585.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Украина видит риски по Приднестровью и поэтому держит войска у его границ, при этом нейтральная Молдавия, не имеющая армии, также не должна "питать иллюзий" по поводу своей безопасности, заявил в четверг украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью молдавскому телеканалу ТВ-8.По его мнению, Приднестровье для Украины - это риск, который заставляет киевский режим "направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией".При этом Кулеба отметил, что "приднестровский вопрос" является вопросом суверенитета Молдавии и в этой связи Украина не собирается атаковать непризнанную республику. Что касается складов с оружием в приднестровском населенном пункте Колбасна, по словам украинского министра, внимание к ним со стороны Украины "объяснимо, когда любое оружие на вес золота".В среду в СМИ распространилась информация о том, что ВСУ якобы совершили переброску части сил в Одесскую область для провокации против Приднестровья. С 9 по 15 мая одна группировка украинских боевиков должна пойти на Тирасполь, чтобы отвлечь российские войска, тем временем вторая попытается захватить склады с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, в условиях подготовки к контрнаступлению ВСУ не располагают достаточным числом живой силы для организации крупных провокаций в районе Приднестровской Молдавской Республики, однако подталкиваемый западом Киев, пускается "во все тяжкие", поэтому полностью исключать возможность такой попытки нельзя. Читайте также на РИА Новости Крым:Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – ЛавровНа делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор ПриднестровьяГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ

молдавия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, молдавия, украина, политика, мнения, новости, мид украины