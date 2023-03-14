https://crimea.ria.ru/20230314/na-delegatsiyu-obse-gotovilsya-terakt--prokuror-pridnestrovya-1127535145.html

На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья

На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья - РИА Новости Крым, 14.03.2023

На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора ПМР Анатолия... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T16:00

2023-03-14T16:00

2023-03-14T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора ПМР Анатолия Гурецкого.14 февраля в Бендерах лидер Приднестровья Вадим Красносельский встречался с председателем ОБСЕ Буяром Османи.В составе делегации было 20 человек, в том числе, спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.Ранее спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на должностных лиц республики. По данным Анатолия Гурецкого, теракт в Приднестровской Молдавской Республике должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.Как сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, средства для совершения теракта были изготовлены на Украине.Ранее Игнатьев охарактеризовал ситуацию на границах Приднестровья с Украиной и Молдавией как сложную и напряженную. В Минобороны России заявляли, что киевский режимом в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ готовила убийство первых лиц ПриднестровьяЭксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, приднестровье, обострение ситуации в приднестровье, политика, происшествия, новости