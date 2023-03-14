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На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья
На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья - РИА Новости Крым, 14.03.2023
На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора ПМР Анатолия... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T16:00
2023-03-14T16:00
обсе
приднестровье
обострение ситуации в приднестровье
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора ПМР Анатолия Гурецкого.14 февраля в Бендерах лидер Приднестровья Вадим Красносельский встречался с председателем ОБСЕ Буяром Османи.В составе делегации было 20 человек, в том числе, спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.Ранее спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на должностных лиц республики. По данным Анатолия Гурецкого, теракт в Приднестровской Молдавской Республике должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.Как сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, средства для совершения теракта были изготовлены на Украине.Ранее Игнатьев охарактеризовал ситуацию на границах Приднестровья с Украиной и Молдавией как сложную и напряженную. В Минобороны России заявляли, что киевский режимом в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ готовила убийство первых лиц ПриднестровьяЭксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья
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РИА Новости Крым
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96
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обсе, приднестровье, обострение ситуации в приднестровье, политика, происшествия, новости
На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья

Прокурор ПМР Гурецкий: на делегацию ОБСЕ 14 февраля готовился теракт

16:00 14.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставитель ОБСЕ в Донбассе
Представитель ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора ПМР Анатолия Гурецкого.
14 февраля в Бендерах лидер Приднестровья Вадим Красносельский встречался с председателем ОБСЕ Буяром Османи.
"Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - приводит слова прокурора приднестровский телеканал ТСВ в своем Telegram-канале.
В составе делегации было 20 человек, в том числе, спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.
Ранее спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на должностных лиц республики. По данным Анатолия Гурецкого, теракт в Приднестровской Молдавской Республике должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.
Как сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, средства для совершения теракта были изготовлены на Украине.
Ранее Игнатьев охарактеризовал ситуацию на границах Приднестровья с Украиной и Молдавией как сложную и напряженную. В Минобороны России заявляли, что киевский режимом в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья.
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