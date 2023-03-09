https://crimea.ria.ru/20230309/sbu-gotovila-ubiystvo-pervykh-lits-pridnestrovya-1127426966.html
СБУ готовила убийство первых лиц Приднестровья
СБУ готовила убийство первых лиц Приднестровья - РИА Новости Крым, 09.03.2023
СБУ готовила убийство первых лиц Приднестровья
Спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на должностных лиц республики, сообщили в Министерстве государственной безопасности ПМР. РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T12:50
2023-03-09T12:50
2023-03-09T13:00
обострение ситуации в приднестровье
приднестровье
мгб приднестровья
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
виталий игнатьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на должностных лиц республики, сообщили в Министерстве государственной безопасности ПМР.Теракт по заказу СБУКак уточняется на официальном сайте МГБ, теракт готовили украинские спецслужбы. Сейчас задержанные дают признательные показания. Уголовные дела возбуждены по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями и "Приготовлении к террористическому акту" и о "Приготовлении к убийству двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом".Что планировали украинские спецслужбы Как пишет РИА Новости со ссылкой на прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого, теракт в Приднестровской Молдавской Республике должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения, " поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города, где предполагалось большое скопление граждан".Как сообщил Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24", известно, что средства для совершения теракта были изготовлены на Украине, сейчас активно ведутся следственные работы по установлению других участников.По словам Игнатьева, глава непризнанной республики Вадим Красносельский сейчас находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности в стандартом режиме, но "с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности". Также Игнатьев подчеркнул, что власти Приднестровья прорабатывают различные планы ответа в случае нападения Украины.Ранее Игнатьев охарактеризовал ситуацию на границах Приднестровья с Украиной и Молдавией как сложную и напряженную. В Минобороны России заявляли, что киевский режимом в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья. * террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на ПриднестровьеВласти Молдавии оценили скопление сил ВСУ на границе с ПриднестровьемКиев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД
https://crimea.ria.ru/20230228/pridnestrovskiy-variant-moldavskiy-deputat-raskryl-zamysel-kieva-1127240859.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение ситуации в приднестровье, приднестровье, мгб приднестровья, сбу (служба безопасности украины), происшествия, виталий игнатьев
СБУ готовила убийство первых лиц Приднестровья
МГБ Приднестровья: СБУ готовила покушение на должностных лиц республики
12:50 09.03.2023 (обновлено: 13:00 09.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на должностных лиц республики, сообщили в Министерстве государственной безопасности ПМР.
Теракт по заказу СБУ
Как уточняется на официальном сайте
МГБ, теракт готовили украинские спецслужбы.
"Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны", - сообщает ведомство.
Сейчас задержанные дают признательные показания. Уголовные дела возбуждены по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями и "Приготовлении к террористическому акту" и о "Приготовлении к убийству двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом".
Что планировали украинские спецслужбы
Как пишет РИА Новости со ссылкой на прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого, теракт в Приднестровской Молдавской Республике должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения, " поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города, где предполагалось большое скопление граждан".
Как сообщил Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24", известно, что средства для совершения теракта были изготовлены на Украине, сейчас активно ведутся следственные работы по установлению других участников.
По словам Игнатьева, глава непризнанной республики Вадим Красносельский сейчас находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности в стандартом режиме, но "с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности". Также Игнатьев подчеркнул, что власти Приднестровья прорабатывают различные планы ответа в случае нападения Украины.
Ранее Игнатьев охарактеризовал ситуацию на границах Приднестровья с Украиной
и Молдавией как сложную и напряженную. В Минобороны России заявляли, что киевский режимом в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья
, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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