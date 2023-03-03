https://crimea.ria.ru/20230303/vlasti-moldavii-otsenili-skoplenie-sil-vsu-na-granitse-s-pridnestrovem-1127324559.html

Власти Молдавии оценили скопление сил ВСУ на границе с Приднестровьем

Власти Молдавии оценили скопление сил ВСУ на границе с Приднестровьем - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Власти Молдавии оценили скопление сил ВСУ на границе с Приднестровьем

Между Кишиневом и Киевом нет никаких договоренностей о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T14:43

2023-03-03T14:43

2023-03-03T14:45

приднестровье

политика

молдавия

украина

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в мире

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Между Кишиневом и Киевом нет никаких договоренностей о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян, комментируя данные о скоплении подразделений украинских войск вдоль границы с ПМР."Суверенное право" Киева"Это абсолютно суверенное право Украины – размещать свои войска там, где она считает это необходимым, или там, где есть данные о том, что ей угрожает какая-то опасность. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или то, что между Кишиневом и Киевом существует соглашение о начале военной операции в Приднестровском регионе, это абсурд", – сказал чиновник в эфире телеканала Vocea Basarabiei.Серебрян при этом констатировал, что прогресса в окончательном урегулировании приднестровского конфликта нет, однако он отверг силовое разрешение этой проблемы. По словам вице-премьера, Кишинев по-прежнему настаивает на демилитаризации Приднестровья и выводе из республики российского миротворческого контингента. Однако ставить Москве какие-то ультиматумы по этому поводу Кишинев не намерен.Ситуация на границах ПриднестровьяРанее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Киев сосредоточил подразделения ВСУ на границе с Приднестровьем. По ее словам, размещенные возле ПМР силы "адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России".В свою очередь в МИД Приднестровья заявили, что ситуация на границах республики с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. Глава ведомства Виталий Игнатьев заявил, что оснований для какого-то повышенного беспокойства власти республики пока не видят и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.В то же время заявления определенных представителей украинских властей "не добавляют стабильности и создают напряжение", отметил глава МИД Приднестровья.Он также заверил, что охрана складов вооружений в Колбасне, которые, по мнению ряда экспертов, могут быть целью украинских провокаций, обеспечивается на должном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламентаПриднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел КиеваМИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в Приднестровье

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приднестровье, политика, молдавия, украина, россия, олег серебрян, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости