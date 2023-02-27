https://crimea.ria.ru/20230227/moldaviyu-pytayutsya-vtyanut-v-voynu-protiv-rossii--deputat-parlamenta-1127239062.html

Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламента

Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламента - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламента

Запад пытается втянуть Молдавию в свою игру против России, и соглашательская политика президента Майи Санду может привести к эскалации в Приднестровье и внутри... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T19:32

2023-02-27T19:32

2023-02-27T19:07

обострение ситуации в приднестровье

приднестровье

молдавия

sputnik

политика

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Запад пытается втянуть Молдавию в свою игру против России, и соглашательская политика президента Майи Санду может привести к эскалации в Приднестровье и внутри самой страны. Такое мнение высказал депутат молдавского парламента от Партии социалистов Василий Боля.Большинство жителей – за нейтралитет"Западные "партнеры" пытаются Молдову втянуть в свою игру против России, и может получиться так, что эта политика соглашательства наших властей может привести к определенной эскалации на Днестре и в нашей стране. Наша власть живет в параллельной реальности. Уже видно, что она полностью попала под диктат наших европейских и американских партнеров", – сказал политик в интервью "Sputnik на русском".Боля, в частности, обратил внимание на недавнее заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который пообещал делать все возможное для демилитаризации Приднестровья. По словам депутата, такую милитаристскую риторику с большим опасением воспринимает молдавское общество, большинство которого поддерживает нейтралитет страны.Боля предположил, что подобные заявления и действия Кишинева могут быть обусловлены стремлением определенных сил добраться до складов вооружений в селе Колбасна.Склады в Колбасне и планы УкраиныВоенные склады в Колбасне были созданы в 1940-х годах. В советское время хранившиеся там артиллерийские боеприпасы были стратегическим арсеналом Западного военного округа. Основная часть сюда попала после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран. В настоящее время на складе по различным оценкам находятся от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны.По мнению некоторых аналитиков, ВСУ хотят захватить эти склады, чтобы пополнить собственные арсеналы и получить стратегическое преимущество. Это может произойти, если Приднестровье решится на силовое разрешение своей проблемы. Кроме того, таким способом Запад планирует склонить Россию к перемирию.Так, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов отметил, что далеко не все снаряды, хранящиеся на этих складах, подходят к современным калибрам. Кроме того, у значительной части этих боеприпасов уже истек срок годности, и использовать их опасно.Артиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в Приднестровье >>23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья, а участвующие в провокационной постановке украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ.

https://crimea.ria.ru/20230224/mid-rossii-predostereg-ssha-i-kiev-ot-avantyurnykh-shagov-v-pridnestrove-1127183345.html

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обострение ситуации в приднестровье, приднестровье, молдавия, sputnik, политика, россия, украина