https://crimea.ria.ru/20230227/moldaviyu-pytayutsya-vtyanut-v-voynu-protiv-rossii--deputat-parlamenta-1127239062.html
Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламента
Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламента - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламента
Запад пытается втянуть Молдавию в свою игру против России, и соглашательская политика президента Майи Санду может привести к эскалации в Приднестровье и внутри... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T19:32
2023-02-27T19:32
2023-02-27T19:07
обострение ситуации в приднестровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Запад пытается втянуть Молдавию в свою игру против России, и соглашательская политика президента Майи Санду может привести к эскалации в Приднестровье и внутри самой страны. Такое мнение высказал депутат молдавского парламента от Партии социалистов Василий Боля.Большинство жителей – за нейтралитет"Западные "партнеры" пытаются Молдову втянуть в свою игру против России, и может получиться так, что эта политика соглашательства наших властей может привести к определенной эскалации на Днестре и в нашей стране. Наша власть живет в параллельной реальности. Уже видно, что она полностью попала под диктат наших европейских и американских партнеров", – сказал политик в интервью "Sputnik на русском".Боля, в частности, обратил внимание на недавнее заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который пообещал делать все возможное для демилитаризации Приднестровья. По словам депутата, такую милитаристскую риторику с большим опасением воспринимает молдавское общество, большинство которого поддерживает нейтралитет страны.Боля предположил, что подобные заявления и действия Кишинева могут быть обусловлены стремлением определенных сил добраться до складов вооружений в селе Колбасна.Склады в Колбасне и планы УкраиныВоенные склады в Колбасне были созданы в 1940-х годах. В советское время хранившиеся там артиллерийские боеприпасы были стратегическим арсеналом Западного военного округа. Основная часть сюда попала после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран. В настоящее время на складе по различным оценкам находятся от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны.По мнению некоторых аналитиков, ВСУ хотят захватить эти склады, чтобы пополнить собственные арсеналы и получить стратегическое преимущество. Это может произойти, если Приднестровье решится на силовое разрешение своей проблемы. Кроме того, таким способом Запад планирует склонить Россию к перемирию.Так, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов отметил, что далеко не все снаряды, хранящиеся на этих складах, подходят к современным калибрам. Кроме того, у значительной части этих боеприпасов уже истек срок годности, и использовать их опасно.Артиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в Приднестровье >>23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья, а участвующие в провокационной постановке украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ.
https://crimea.ria.ru/20230224/mid-rossii-predostereg-ssha-i-kiev-ot-avantyurnykh-shagov-v-pridnestrove-1127183345.html
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обострение ситуации в приднестровье, приднестровье, молдавия, sputnik, политика, россия, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым.
Запад пытается втянуть Молдавию в свою игру против России, и соглашательская политика президента Майи Санду может привести к эскалации в Приднестровье
и внутри самой страны. Такое мнение высказал депутат молдавского парламента от Партии социалистов Василий Боля.
Большинство жителей – за нейтралитет
"Западные "партнеры" пытаются Молдову втянуть в свою игру против России, и может получиться так, что эта политика соглашательства наших властей может привести к определенной эскалации на Днестре и в нашей стране. Наша власть живет в параллельной реальности. Уже видно, что она полностью попала под диктат наших европейских и американских партнеров", – сказал политик в интервью "Sputnik на русском".
Боля, в частности, обратил внимание на недавнее заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который пообещал делать все возможное для демилитаризации Приднестровья. По словам депутата, такую милитаристскую риторику с большим опасением воспринимает молдавское общество, большинство которого поддерживает нейтралитет страны.
"Мы – миролюбивая страна, да и если говорить о наших вооруженных силах, даже с мобилизацией мы можем поставить под ружье 30-40, может быть, 50 тысяч человек. Но зачем это делать и против кого? Я лично не вижу, что мы являемся грозной военной силой", – отметил он.
Боля предположил, что подобные заявления и действия Кишинева могут быть обусловлены стремлением определенных сил добраться до складов вооружений в селе Колбасна.
"Может быть, где-то идет прицеливание к этим складам. Эта постоянная воинствующая риторика и попытка накалить отношения между Кишиневом и Тирасполем, может быть, является одним из звеньев этой цепи. Возможно, у кого-то есть планы эти склады прибрать и воспользоваться теми боеприпасами, которые там есть", - пояснил депутат.
Склады в Колбасне и планы Украины
Военные склады в Колбасне были созданы в 1940-х годах. В советское время хранившиеся там артиллерийские боеприпасы были стратегическим арсеналом Западного военного округа. Основная часть сюда попала после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран. В настоящее время на складе по различным оценкам находятся от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны.
По мнению некоторых аналитиков, ВСУ хотят захватить эти склады, чтобы пополнить собственные арсеналы и получить стратегическое преимущество. Это может произойти, если Приднестровье решится на силовое разрешение своей проблемы. Кроме того, таким способом Запад планирует склонить Россию к перемирию.
Так, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов отметил, что далеко не все снаряды, хранящиеся на этих складах, подходят к современным калибрам. Кроме того, у значительной части этих боеприпасов уже истек срок годности, и использовать их опасно.
23 февраля Минобороны РФ сообщило
, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья, а участвующие в провокационной постановке украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ.