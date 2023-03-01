https://crimea.ria.ru/20230301/kiev-planiruet-provokatsiyu-s-radioaktivnymi-veschestvami-u-pridnestrovya-1127277505.html
Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД
Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД
Украина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T10:35
2023-03-01T10:35
2023-03-01T10:57
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
приднестровье
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее Минобороны сообщало о том, что на Украину из Европы доставили контейнеры с радиоактивными веществами для осуществления провокации с целью обвинить Россию. Захарова обратила внимание на информацию в украинских СМИ о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов. Так, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств доставлены контейнеры с радиоактивными веществами, а 19 числа в порт Одессы прибыли аналогичные контейнеры с "Калифорнием-252". Во время их приемки в порту была отключена система радиоактивного мониторинга, отметила официальный представитель МИД.Представитель МИД также обратила внимание на молчание украинских властей, никак не комментирующих информацию."Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей. Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей", - говорится в комментарии.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуациюСША планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – МинобороныПриднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, приднестровье, безопасность, россия
Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД
МИД РФ: Киев может устроить вблизи Приднестровья провокацию с радиоактивными веществами
10:35 01.03.2023 (обновлено: 10:57 01.03.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым.
Украина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии
официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее Минобороны сообщало о том, что на Украину из Европы доставили контейнеры с радиоактивными веществами
для осуществления провокации с целью обвинить Россию.
Захарова обратила внимание на информацию в украинских СМИ о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов. Так, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств доставлены контейнеры с радиоактивными веществами, а 19 числа в порт Одессы прибыли аналогичные контейнеры с "Калифорнием-252". Во время их приемки в порту была отключена система радиоактивного мониторинга, отметила официальный представитель МИД.
"Эта информация получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских стран. Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность. Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в зерновой сделке, - заметила Захарова. - Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?".
Представитель МИД также обратила внимание на молчание украинских властей, никак не комментирующих информацию.
"Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей. Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей", - говорится в комментарии.
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