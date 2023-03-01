https://crimea.ria.ru/20230301/kiev-planiruet-provokatsiyu-s-radioaktivnymi-veschestvami-u-pridnestrovya-1127277505.html

Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД

Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД

Украина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T10:35

2023-03-01T10:35

2023-03-01T10:57

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

приднестровье

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее Минобороны сообщало о том, что на Украину из Европы доставили контейнеры с радиоактивными веществами для осуществления провокации с целью обвинить Россию. Захарова обратила внимание на информацию в украинских СМИ о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов. Так, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств доставлены контейнеры с радиоактивными веществами, а 19 числа в порт Одессы прибыли аналогичные контейнеры с "Калифорнием-252". Во время их приемки в порту была отключена система радиоактивного мониторинга, отметила официальный представитель МИД.Представитель МИД также обратила внимание на молчание украинских властей, никак не комментирующих информацию."Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей. Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей", - говорится в комментарии.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуациюСША планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – МинобороныПриднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева

украина

приднестровье

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, приднестровье, безопасность, россия