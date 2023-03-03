https://crimea.ria.ru/20230303/ekspert-nazval-uslovie-vozmozhnogo-napadeniya-ukrainy-na-pridnestrove-1127335673.html

Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье

Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье

Украина пока не будет нападать на Приднестровье, такое вторжение по просьбе молдавских властей может произойти только в случае серьезных успехов ВСУ в боях с... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T17:22

2023-03-03T17:22

2023-03-03T17:22

приднестровье

обострение ситуации в приднестровье

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украина пока не будет нападать на Приднестровье, такое вторжение по просьбе молдавских властей может произойти только в случае серьезных успехов ВСУ в боях с российскими вооруженными силами. Такое мнение высказал политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.Российские миротворцы не сдадутся"Пока (нападения на Приднестровье) не произойдет <…>. Во-первых, это будет откровенным, демонстративным нарушением международного права. Во-вторых, для Кишинева есть внутренняя проблема, потому что страна расколота. Если бы от властей Молдавии поступила просьба войти в Приднестровье, это был бы взрыв. Этого не будет. Когда может быть? Наверное, в момент начала продвижения ВСУ. Только когда появится какой-то успех у украинцев, тогда Кишинев может "выстрелить" что-то подобное", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Кроме того, сдерживающим фактором в этой ситуации выступает российский миротворческий контингент в Приднестровье, который, по мнению политолога, не сдастся и даст бой агрессору в случае такой интервенции.Политолог подчеркнул, что ждать нападения украинских войск на Приднестровье в самое ближайшее время ждать не стоит, но многое будет зависеть от ситуации на российско-украинской линии соприкосновения.Ситуация на границах ПриднестровьяРанее в Киеве официально признали скопление украинских войск вдоль границы с Приднестровской Молдавской республикой. В ВСУ объясняют это "гипотетической угрозой со стороны России".Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что между Кишиневом и Киевом нет никаких договоренностей о проведении военной операции в ПМР, а размещение Украиной войск где-либо на своей территории является "ее неотъемлемым суверенным правом".Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в свою очередь заявил, что ситуация на границах республики с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. Он отметил, что оснований для какого-то повышенного беспокойства власти республики пока не видят и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.В то же время заявления определенных представителей украинских властей "не добавляют стабильности и создают напряжение", отметил глава МИД республики.Игнатьев также заверил, что охрана складов вооружений в Колбасне, которые, по мнению ряда экспертов, могут быть целью украинских провокаций, обеспечивается на должном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламентаПриднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел КиеваМИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в Приднестровье

https://crimea.ria.ru/20230303/vlasti-moldavii-otsenili-skoplenie-sil-vsu-na-granitse-s-pridnestrovem-1127324559.html

приднестровье

молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, обострение ситуации в приднестровье, политика, молдавия, украина, россия, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", в мире, новости, андрей суздальцев