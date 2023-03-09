https://crimea.ria.ru/20230309/stavki-povyshayutsya-nazvana-tsel-pokusheniya-sbu-na-liderov-pridnestrovya-1127436630.html
Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья
Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья
Организованная украинскими спецслужбами попытка покушения на руководителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является очередной провокацией с... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T17:22
2023-03-09T17:22
2023-03-09T16:07
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обострение ситуации в приднестровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Организованная украинскими спецслужбами попытка покушения на руководителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является очередной провокацией с целью открытия "второго фронта" против России. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Провокации в Приднестровье продолжатся"Происходит повышение ставок в игре в этом регионе. Я имею в виду идею открытия "второго фронта" на территории Приднестровья, которая вынашивается уже примерно год – отвлечь силы Российской Федерации на еще один театр военных действий, но более локального значения", – считает эксперт.Харитонова отметила, что все предыдущие попытки провокаций, которых до этого было немало, не привели к открытию "второго фронта", в том числе из-за позиций Кишинева и Тирасполя.Она констатировала, что попытки поджечь ситуацию в ПМР становятся все более агрессивными, ситуация продолжает накаляться."Остается уповать на благоразумие местных лидеров, на их выдержку, поскольку такие провокации будут и дальше иметь место", - подытожила профессор.Теракт по заказу СБУВ четверг Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на высших должностных лиц республики, которое готовилось по указанию Службы безопасности Украины.Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания. Теракт должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.Президента республики Вадима Красносельского своевременно проинформировали о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение.Ситуация на границах ПМРВ конце февраля Минобороны России заявило, что киевский режим планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения вооруженных сил Украины и националистические батальоны. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией республики.В Киеве официально признали скопление украинских войск вдоль границы с Приднестровской Молдавской республикой. В ВСУ объясняют это "гипотетической угрозой со стороны России".Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщал, что ситуация на границах ПМР с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. Он отметил, что оснований для какого-то повышенного беспокойства власти республики пока не видят и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на ПриднестровьеВласти Молдавии оценили скопление сил ВСУ на границе с ПриднестровьемПриднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева
https://crimea.ria.ru/20230227/moldaviyu-pytayutsya-vtyanut-v-voynu-protiv-rossii--deputat-parlamenta-1127239062.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
обострение ситуации в приднестровье, приднестровье, мнения, наталья харитонова, политика, украина, молдавия, мгб приднестровья, россия, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Организованная украинскими спецслужбами попытка покушения на руководителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики
является очередной провокацией с целью открытия "второго фронта" против России. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.
Провокации в Приднестровье продолжатся
"Происходит повышение ставок в игре в этом регионе. Я имею в виду идею открытия "второго фронта" на территории Приднестровья, которая вынашивается уже примерно год – отвлечь силы Российской Федерации на еще один театр военных действий, но более локального значения", – считает эксперт.
Харитонова отметила, что все предыдущие попытки провокаций, которых до этого было немало, не привели к открытию "второго фронта", в том числе из-за позиций Кишинева и Тирасполя.
"И Приднестровье ведет себя в этих вопросах очень аккуратно, объявив нейтралитет, и Молдавия, которая пусть и поддерживает западное видение ситуации с Украиной, но переживает за собственную безопасность и не поддается на эти провокации, хотя Киев неоднократно предлагал помощь в совместной операции по "деоккупации" Приднестровья. Все эти попытки пока ни к чему не привели, хотя регион находится в крайне напряженном состоянии", – пояснила политолог.
Она констатировала, что попытки поджечь ситуацию в ПМР становятся все более агрессивными, ситуация продолжает накаляться.
"Остается уповать на благоразумие местных лидеров, на их выдержку, поскольку такие провокации будут и дальше иметь место", - подытожила профессор.
Теракт по заказу СБУ
В четверг Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на высших должностных лиц республики, которое готовилось по указанию Службы безопасности Украины.
Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания. Теракт должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.
Президента республики Вадима Красносельского своевременно проинформировали о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение.
Ситуация на границах ПМР
В конце февраля Минобороны России заявило, что киевский режим планирует осуществить провокацию против Приднестровья,
ее осуществят подразделения вооруженных сил Украины и националистические батальоны. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией республики.
В Киеве официально признали скопление украинских войск вдоль границы с Приднестровской Молдавской республикой. В ВСУ объясняют это "гипотетической угрозой со стороны России".
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщал, что ситуация на границах ПМР с Украиной и Молдавией
характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. Он отметил, что оснований для какого-то повышенного беспокойства власти республики пока не видят и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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