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Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья
Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья
Организованная украинскими спецслужбами попытка покушения на руководителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является очередной провокацией с... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T17:22
2023-03-09T16:07
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приднестровье
мнения
наталья харитонова
политика
украина
молдавия
мгб приднестровья
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Организованная украинскими спецслужбами попытка покушения на руководителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является очередной провокацией с целью открытия "второго фронта" против России. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Провокации в Приднестровье продолжатся"Происходит повышение ставок в игре в этом регионе. Я имею в виду идею открытия "второго фронта" на территории Приднестровья, которая вынашивается уже примерно год – отвлечь силы Российской Федерации на еще один театр военных действий, но более локального значения", – считает эксперт.Харитонова отметила, что все предыдущие попытки провокаций, которых до этого было немало, не привели к открытию "второго фронта", в том числе из-за позиций Кишинева и Тирасполя.Она констатировала, что попытки поджечь ситуацию в ПМР становятся все более агрессивными, ситуация продолжает накаляться."Остается уповать на благоразумие местных лидеров, на их выдержку, поскольку такие провокации будут и дальше иметь место", - подытожила профессор.Теракт по заказу СБУВ четверг Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на высших должностных лиц республики, которое готовилось по указанию Службы безопасности Украины.Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания. Теракт должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.Президента республики Вадима Красносельского своевременно проинформировали о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение.Ситуация на границах ПМРВ конце февраля Минобороны России заявило, что киевский режим планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения вооруженных сил Украины и националистические батальоны. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией республики.В Киеве официально признали скопление украинских войск вдоль границы с Приднестровской Молдавской республикой. В ВСУ объясняют это "гипотетической угрозой со стороны России".Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщал, что ситуация на границах ПМР с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. Он отметил, что оснований для какого-то повышенного беспокойства власти республики пока не видят и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на ПриднестровьеВласти Молдавии оценили скопление сил ВСУ на границе с ПриднестровьемПриднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева
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обострение ситуации в приднестровье, приднестровье, мнения, наталья харитонова, политика, украина, молдавия, мгб приднестровья, россия, в мире
Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья

Эксперт Харитонова: покушение в Приднестровье – провокация с целью открытия второго фронта

17:22 09.03.2023
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Организованная украинскими спецслужбами попытка покушения на руководителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является очередной провокацией с целью открытия "второго фронта" против России. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

Провокации в Приднестровье продолжатся

"Происходит повышение ставок в игре в этом регионе. Я имею в виду идею открытия "второго фронта" на территории Приднестровья, которая вынашивается уже примерно год – отвлечь силы Российской Федерации на еще один театр военных действий, но более локального значения", – считает эксперт.
Харитонова отметила, что все предыдущие попытки провокаций, которых до этого было немало, не привели к открытию "второго фронта", в том числе из-за позиций Кишинева и Тирасполя.
"И Приднестровье ведет себя в этих вопросах очень аккуратно, объявив нейтралитет, и Молдавия, которая пусть и поддерживает западное видение ситуации с Украиной, но переживает за собственную безопасность и не поддается на эти провокации, хотя Киев неоднократно предлагал помощь в совместной операции по "деоккупации" Приднестровья. Все эти попытки пока ни к чему не привели, хотя регион находится в крайне напряженном состоянии", – пояснила политолог.
Она констатировала, что попытки поджечь ситуацию в ПМР становятся все более агрессивными, ситуация продолжает накаляться.
"Остается уповать на благоразумие местных лидеров, на их выдержку, поскольку такие провокации будут и дальше иметь место", - подытожила профессор.

Теракт по заказу СБУ

В четверг Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на высших должностных лиц республики, которое готовилось по указанию Службы безопасности Украины.
Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания. Теракт должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.
Президента республики Вадима Красносельского своевременно проинформировали о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение.
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Ситуация на границах ПМР

В конце февраля Минобороны России заявило, что киевский режим планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения вооруженных сил Украины и националистические батальоны. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией республики.
В Киеве официально признали скопление украинских войск вдоль границы с Приднестровской Молдавской республикой. В ВСУ объясняют это "гипотетической угрозой со стороны России".
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщал, что ситуация на границах ПМР с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. Он отметил, что оснований для какого-то повышенного беспокойства власти республики пока не видят и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОбострение ситуации в ПриднестровьеПриднестровьеМненияНаталья ХаритоноваПолитикаУкраинаМолдавияМГБ ПриднестровьяРоссияВ мире
 
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