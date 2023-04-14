https://crimea.ria.ru/20230414/moskva-uchityvaet-popytki-zapada-otkryt-vtoroy-front-protiv-rf--lavrov-1128178424.html

Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров

Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров

Россия "не расслабляется" и учитывает в своем военно-политическом и дипломатическом планировании все попытки Запада создать "второй фронт" против РФ на... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T15:15

2023-04-14T15:15

2023-04-14T15:15

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

грузия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Россия "не расслабляется" и учитывает в своем военно-политическом и дипломатическом планировании все попытки Запада создать "второй фронт" против РФ на постсоветском пространстве, в частности, в Грузии и Молдавии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Министр уточнил, что Москва видела попытки втянуть руководство Грузии в создание "второго фронта", но власти страны проявили ответственный подход и отказались от таких действий. Кроме того, по словам Лаврова, "были сообщения, что и из Молдавии пытаются сделать второй, третий, полуторный фронт".Глава МИД РФ также добавил, что Польша сконцентрировала серьезный военный контингент на границе с Белоруссией, о чем "также не стоит забывать".Ранее Лавров заявил, что Запад оказывает финансовую поддержку определенным неправительственным организациям на Южном Кавказе, занимающимся подготовкой цветных революций в странах региона. По словам главы российского МИД, эти планы "не сильно скрываются", а все организации, занимающиеся этой деятельностью, известны.Митинги в Тбилиси и КишиневеМассовые беспорядки прошли в Тбилиси 7 и 8 марта после того, как парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, который регламентирует создание списка "находящихся под иностранным влиянием" граждан. Во время массовых митингов полиции пришлось разгонять протестующих при помощи слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, за два дня были задержаны 133 человека. Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены. Также правящая коалиция объявила, что отзывает документ в связи с тем, что он вызвал "разногласия в обществе". Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах. После этого волна протестов в Грузии быстро сошла на нет.Впоследствии премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что движущей силой протестов являются "деструктивные, экстремистские" и анархистские силы", которые хотели вызвать в стране "постоянную дестабилизацию и хаос", чтобы открыть "второй фронт" в Грузии против России.В Кишиневе регулярно проходят массовые акции протеста против решения молдавского правительства повысить тарифы на газ, электроэнергию и отопление. Акция протеста организована "Движением за народ", в которое, в частности, входит Партия "Шор".Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФЛавров назвал протесты в Грузии попыткой силовой смены властиСтавки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), грузия, молдавия, в мире, политика, внешняя политика, новости