https://crimea.ria.ru/20230310/lavrov-nazval-protesty-v-gruzii-popytkoy-silovoy-smeny-vlasti-1127468240.html

Лавров назвал протесты в Грузии попыткой силовой смены власти

Лавров назвал протесты в Грузии попыткой силовой смены власти - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Лавров назвал протесты в Грузии попыткой силовой смены власти

Протесты в Грузии напоминают "майдан" на Украине и являются попыткой силовой смены власти в стране. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T15:13

2023-03-10T15:13

2023-03-10T15:13

сергей лавров

грузия

молдавия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Протесты в Грузии напоминают "майдан" на Украине и являются попыткой силовой смены власти в стране. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.Лицемерие ЗападаЛавров также назвал "очевидным лицемерием" реакцию главы евродипломатии Жозепа Борреля на события в Тбилиси и отметил, что Запад по-разному относится к протестам в Грузии и Молдавии."В Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент", – пояснил глава МИД.Митинги в Тбилиси и КишиневеМассовые беспорядки прошли в Тбилиси 7 и 8 марта после того, как парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, который регламентирует создание списка "находящихся под иностранным влиянием" граждан. Во время массовых митингов полиции пришлось разгонять протестующих при помощи слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, за два дня были задержаны 133 человека. В пятницу министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены. Также правящая коалиция объявила, что отзывает документ в связи с тем, что он вызвал "разногласия в обществе".По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрей Манойло, массовые протесты в Грузии не закончатся с отзывом законопроекта об иноагентах, стоящие за организацией беспорядков силы продолжат давить на власть с целью принятия жестких антироссийских решений.В Кишиневе регулярно проходят массовые акции протеста против решения молдавского правительства повысить тарифы на газ, электроэнергию и отопление. Акция протеста организована "Движением за народ", в которое, в частности, входит Партия "Шор".Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов.Читайте также на РИА Новости Крым:Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в ТбилисиИз парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентахГоспереворот отменяется: сенатор оценил новый ход властей Грузии

https://crimea.ria.ru/20230310/zakon-otozvan--manifestanty-na-svobode-itogi-protestov-v-gruzii-1127456987.html

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молдавия

сша

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сергей лавров, грузия, молдавия, политика, сша, в мире, украина, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)