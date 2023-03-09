https://crimea.ria.ru/20230309/iz-parlamenta-gruzii-otozvan-skandalnyy-zakonoproekt-ob-inoagentakh-1127422675.html
Из парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентах
Из парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентах - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Из парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентах
Правящая коалиция в Грузии отозвала из парламента скандальный законопроект об иноагентах, против принятия которого в Тбилиси проходят массовые акции протеста... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T10:12
2023-03-09T10:12
2023-03-09T10:12
акции протеста в грузии
грузия
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новости
тбилиси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Правящая коалиция в Грузии отозвала из парламента скандальный законопроект об иноагентах, против принятия которого в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Об этом говорится в совместном заявлении партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и парламентского большинства."С заботой о мире и спокойствии""Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение часть общественности. К законопроекту был прикреплен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отклонение от европейского курса", - говорится в документе.Представители правящей коалиции также отметили, что радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в незаконные протестные действия. В то же время решение отозвать законопроект, по их словам, обусловлено "заботой о мире, спокойствии и экономическом развитии страны".Представители правящей коалиции также заверили, что подробно объяснят общественности значение и важность законопроекта об иноагентах, "когда спадет эмоциональный фон".Грузинский майданАкции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.Митингующие забрасывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова", подожгли здание законодательного органа, забросали его камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды. Также они повредили и подожгли автомобили и спецтехнику полиции.Спецназ применил для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, в результате насильственных действий собравшихся около 50 правоохранителей получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство.По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.Беспорядки возобновились вечером 8 марта. Протестующие сломали заграждения у входа в парламент, разбили камнями стекла на первом этаже и закидывали правоохранителей камнями и разными предметами. Также демонстранты крушили и жгли машины на проспекте Руставели. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, произвела задержания.Политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что протесты в Грузии могут вылиться в государственный переворот и свержение действующего правительства. Причина – нежелание Тбилиси открывать "второй фронт" против России на Кавказе в интересах США.Нынешние беспорядки – следствие прямого американского вмешательства во внутреннюю политику независимого государства, убежден аналитик. Для этого США активно используют бывших и нынешних соратников экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы они раскачивали ситуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Казахстане проверят наличие "украинского следа" в январских протестахЛавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на УкраинеМедведев назвал две точки невозврата в отношениях России с Западом
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акции протеста в грузии, грузия, в мире, политика, общество, новости, тбилиси
Из парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентах
Правящая коалиция отозвала из парламента Грузии резонансный законопроект от иноагентах
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Правящая коалиция в Грузии отозвала из парламента скандальный законопроект об иноагентах, против принятия которого в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Об этом говорится в совместном заявлении партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и парламентского большинства.
"С заботой о мире и спокойствии"
"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение часть общественности. К законопроекту был прикреплен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отклонение от европейского курса", - говорится в документе.
Представители правящей коалиции также отметили, что радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в незаконные протестные действия. В то же время решение отозвать законопроект, по их словам, обусловлено "заботой о мире, спокойствии и экономическом развитии страны".
"Необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на конфронтацию, а на развитие страны в правильном направлении. Учитывая все вышесказанное <…>, мы приняли решение отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок", – указывается в заявлении.
Представители правящей коалиции также заверили, что подробно объяснят общественности значение и важность законопроекта об иноагентах, "когда спадет эмоциональный фон".
Грузинский майдан
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.
Митингующие забрасывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова", подожгли здание законодательного органа, забросали его камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды. Также они повредили и подожгли автомобили и спецтехнику полиции.
Спецназ применил для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, в результате насильственных действий собравшихся около 50 правоохранителей получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство.
По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.
Беспорядки возобновились вечером 8 марта. Протестующие сломали заграждения у входа в парламент, разбили камнями стекла на первом этаже и закидывали правоохранителей камнями и разными предметами. Также демонстранты крушили и жгли машины на проспекте Руставели. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, произвела задержания.
Политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что протесты в Грузии могут вылиться в государственный переворот
и свержение действующего правительства. Причина – нежелание Тбилиси открывать "второй фронт" против России на Кавказе в интересах США.
Нынешние беспорядки – следствие прямого американского вмешательства во внутреннюю политику независимого государства, убежден аналитик. Для этого США активно используют бывших и нынешних соратников экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы они раскачивали ситуацию.
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