https://crimea.ria.ru/20230202/lavrov-otsenil-perspektivu-uchastiya-odkb-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1126728501.html

Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине

Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине

Российская сторона не видит необходимости в привлечении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к участию в специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T12:44

2023-02-02T12:44

2023-02-02T12:45

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сво

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

в мире

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона не видит необходимости в привлечении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к участию в специальной военной операции на Украине, эта позиция вряд ли изменится в будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.При этом Лавров констатировал, что сегодня на Украине против России фактически воюет весь блок НАТО, а все "заклинания" стран-членов альянса о том, что они не воюют, а только вооружают Украину – "это просто смешно".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли привлекать военных ОДКБ к спецоперации на Украине – КремльВолодин предостерег Запад от поставок наступательного оружия УкраинеЭксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на Украине

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сво, организация договора о коллективной безопасности (одкб), в мире, политика, вооруженные силы россии, россия, украина, нато