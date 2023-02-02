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Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине
Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине
Российская сторона не видит необходимости в привлечении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к участию в специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T12:44
2023-02-02T12:45
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сво
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
в мире
политика
вооруженные силы россии
россия
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона не видит необходимости в привлечении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к участию в специальной военной операции на Украине, эта позиция вряд ли изменится в будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.При этом Лавров констатировал, что сегодня на Украине против России фактически воюет весь блок НАТО, а все "заклинания" стран-членов альянса о том, что они не воюют, а только вооружают Украину – "это просто смешно".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли привлекать военных ОДКБ к спецоперации на Украине – КремльВолодин предостерег Запад от поставок наступательного оружия УкраинеЭксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на Украине
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сво, организация договора о коллективной безопасности (одкб), в мире, политика, вооруженные силы россии, россия, украина, нато
Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине

Лавров: Россия не видит необходимости в привлечении сил ОДКБ к спецоперации на Украине

12:44 02.02.2023 (обновлено: 12:45 02.02.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона не видит необходимости в привлечении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к участию в специальной военной операции на Украине, эта позиция вряд ли изменится в будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Мы исходим из того, что все необходимое у нас есть для того, чтобы решить задачи специальной военной операции <…>. Думаю, это (привлечение сил ОДКБ к спецоперации – ред.) не обязательно где-то в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и их работы на пространстве специальной военной операции", – сказал министр.
При этом Лавров констатировал, что сегодня на Украине против России фактически воюет весь блок НАТО, а все "заклинания" стран-членов альянса о том, что они не воюют, а только вооружают Украину – "это просто смешно".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СВООрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)В миреПолитикаВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаНАТО
 
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