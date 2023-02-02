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Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео
Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
2023-02-02T10:43
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россия, сергей лавров, дмитрий киселев, общество, политика, в мире, видео, прямая трансляция
Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео

Большое интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова

10:43 02.02.2023 (обновлено: 12:03 02.02.2023)
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
 
Сергей ЛавровДмитрий КиселевРоссия
 
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