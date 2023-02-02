https://crimea.ria.ru/20230202/intervyu-glavy-mid-sergeya-lavrova-pryamaya-translyatsiya-1126720481.html
Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео
Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
2023-02-02T10:43
2023-02-02T10:43
2023-02-02T12:03
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126720074_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_55109af683772aee107770cc09a28a8b.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126720074_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_c356f9fc694098a5cae72d7c7ae7ed0b.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, дмитрий киселев, общество, политика, в мире, видео, прямая трансляция
Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео
Большое интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова
10:43 02.02.2023 (обновлено: 12:03 02.02.2023)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.