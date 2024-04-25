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В Сочи мужчина пытался поджечь себя вместе с самолетом
В Сочи мужчина пытался поджечь себя вместе с самолетом - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Сочи мужчина пытался поджечь себя вместе с самолетом
Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется также в заведомо ложном сообщении о взрыве,... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T20:55
2024-04-25T20:55
2024-04-25T20:55
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СИФМЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется также в заведомо ложном сообщении о взрыве, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Видео с инцидентом появилось ранее в сети Интернет. На кадрах мужчина в самолете без пассажиров дает команду лечь на землю, затем пытается поджечь сумку на плече. На попытки бортпроводников пресечь его действия, кидается в драку.Позже в сочинском аэропорту РИА Новости рассказали, что мужчина взломал аварийную дверь терминала "чистой зоны" и проник на борт самолета авиакомпании "Россия", где устроил дебош, но вскоре был задержан правоохранителями. Судом установлено, что фигурант находящийся на борту самолета авиакомпании "Россия" сообщил ложную информацию экипажу: он утверждал, что в сумке у него тротил, "он всех взорвет".Также в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения. "Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 2 месяца", - поясняется в сообщении пресс-службы объединенных судов.
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сочи, происшествия, краснодарский край, адлер, новости, суд, арест
В Сочи мужчина пытался поджечь себя вместе с самолетом
В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет
СИФМЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым.
Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется также в заведомо ложном сообщении о взрыве, сообщает
объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Видео с инцидентом появилось ранее в сети Интернет. На кадрах мужчина в самолете без пассажиров дает команду лечь на землю, затем пытается поджечь сумку на плече. На попытки бортпроводников пресечь его действия, кидается в драку.
Позже в сочинском аэропорту РИА Новости рассказали, что мужчина взломал аварийную дверь терминала "чистой зоны" и проник на борт самолета авиакомпании "Россия", где устроил дебош, но вскоре был задержан правоохранителями. Судом установлено, что фигурант находящийся на борту самолета авиакомпании "Россия" сообщил ложную информацию экипажу: он утверждал, что в сумке у него тротил, "он всех взорвет".
"Адлерский районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге)", - говорится в Telegram-канале судов.
Также в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения.
"Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 2 месяца", - поясняется в сообщении пресс-службы объединенных судов.