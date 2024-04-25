https://crimea.ria.ru/20240425/v-sochi-muzhchina-pytalsya-podzhech-sebya-vmeste-s-samoletom-1136864584.html

В Сочи мужчина пытался поджечь себя вместе с самолетом

В Сочи мужчина пытался поджечь себя вместе с самолетом - РИА Новости Крым, 25.04.2024

В Сочи мужчина пытался поджечь себя вместе с самолетом

Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется также в заведомо ложном сообщении о взрыве,... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T20:55

2024-04-25T20:55

2024-04-25T20:55

сочи

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СИФМЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется также в заведомо ложном сообщении о взрыве, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Видео с инцидентом появилось ранее в сети Интернет. На кадрах мужчина в самолете без пассажиров дает команду лечь на землю, затем пытается поджечь сумку на плече. На попытки бортпроводников пресечь его действия, кидается в драку.Позже в сочинском аэропорту РИА Новости рассказали, что мужчина взломал аварийную дверь терминала "чистой зоны" и проник на борт самолета авиакомпании "Россия", где устроил дебош, но вскоре был задержан правоохранителями. Судом установлено, что фигурант находящийся на борту самолета авиакомпании "Россия" сообщил ложную информацию экипажу: он утверждал, что в сумке у него тротил, "он всех взорвет".Также в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения. "Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 2 месяца", - поясняется в сообщении пресс-службы объединенных судов.

https://crimea.ria.ru/20240316/lozhnye-soobscheniya-o-minirovanii-uchastkov-zafiksirovany-v-krymu-1135744531.html

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сочи, происшествия, краснодарский край, адлер, новости, суд, арест