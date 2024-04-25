https://crimea.ria.ru/20240425/komu-na-samom-dele-poydut-dengi-ssha-dlya-ukrainy--mnenie-1136830771.html
Кому на самом деле пойдут деньги США "для Украины" – мнение
Кому на самом деле пойдут деньги США "для Украины" – мнение - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Кому на самом деле пойдут деньги США "для Украины" – мнение
Проголосованная в Конгрессе США помощь Украине является не столько спонсированием собственного военно-промышленного комплекса, сколько взяткой... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T19:47
2024-04-25T19:47
2024-04-25T19:47
радио "спутник в крыму"
сша
украина
политика
вадим колесниченко
мнения
конгресс сша
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Проголосованная в Конгрессе США помощь Украине является не столько спонсированием собственного военно-промышленного комплекса, сколько взяткой военно-промышленному лобби во власти перед выборами в Америке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, 2/3 проголосованных Конгрессом США денег так называемой помощи Украине в конфликте с Россией на Украине, "останутся в США и пойдут на пополнение арсеналов – подпитку военно-промышленного комплекса".При этом выделенные средства пойдут на пополнение не столько складов, сколько карманов лоббистов военно-промышленного комплекса в Конгрессе США, считает он."Это взятка военно-промышленному лобби перед выборами. Конгрессмены и сенаторы все сидят на содержании у тех или иных корпораций. ВПК финансирует и республиканцев, и демократов, и лоббисты есть и среди тех, и среди других. Поэтому в преддверии предвыборной кампании это просто лоббистские деньги", – заявил политолог.Что касается вооружения, которое западные партнеры должны в рамках нового пакета передать Украине, то не все оно дойдет до линии фронта по ряду причин, уверен он.Колесниченко подчеркнул, что Россия за два года проведения СВО запустила "достаточное число спутников", кроме того, российские системы РЭБ "позволяют на дальних подступах определять места, где появляются западные вооружения. Свою важную роль сыграют и удары ВС РФ по логистическим и топливным центрам на Украине, добавил он.Ранее руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров предположил, что ВСУ получат только часть помощи США, "которую в значительной степени разворуют, прежде чем она достигнет линии фронта".Накануне Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Ранее документ со скандальной пакетной историей рассматривали в палате представителей.Читайте также на РИА Новости Крым:70% американцев не поддерживают финансирование Украины – Такер КарлсонНовый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – ПесковПочему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение
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РИА Новости Крым
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сша, украина, политика, вадим колесниченко, мнения, конгресс сша, поставки западного оружия украине
Кому на самом деле пойдут деньги США "для Украины" – мнение
"Помощь" Украине является взяткой лобби ВПК в Конгрессе США перед выборами - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым
. Проголосованная в Конгрессе США помощь Украине является не столько спонсированием собственного военно-промышленного комплекса, сколько взяткой военно-промышленному лобби во власти перед выборами в Америке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, 2/3 проголосованных Конгрессом США денег так называемой помощи Украине в конфликте с Россией на Украине, "останутся в США и пойдут на пополнение арсеналов – подпитку военно-промышленного комплекса".
"Они никогда не забывают о необходимости воевать с целью дать заработать денег военно-промышленному комплексу", – заметил Колесниченко.
При этом выделенные средства пойдут на пополнение не столько складов, сколько карманов лоббистов военно-промышленного комплекса в Конгрессе США, считает он.
"Это взятка военно-промышленному лобби перед выборами. Конгрессмены и сенаторы все сидят на содержании у тех или иных корпораций. ВПК финансирует и республиканцев, и демократов, и лоббисты есть и среди тех, и среди других. Поэтому в преддверии предвыборной кампании это просто лоббистские деньги", – заявил политолог.
Что касается вооружения, которое западные партнеры должны в рамках нового пакета передать Украине, то не все оно дойдет до линии фронта по ряду причин, уверен он.
Колесниченко подчеркнул, что Россия за два года проведения СВО запустила "достаточное число спутников", кроме того, российские системы РЭБ "позволяют на дальних подступах определять места, где появляются западные вооружения. Свою важную роль сыграют и удары ВС РФ по логистическим и топливным центрам на Украине, добавил он.
"Поэтому можно, конечно, говорить о подаче какой-то техники, но этой технике не суждено будет дойти до линии боевого соприкосновения. Ну а та, которая доходит, будет уничтожаться, как и хваленая Patriot – уже достаточное число уничтоженных этих установок, стоимость которых в полном комплекте доходит до миллиарда долларов. Так что страшные цифры – это всего лишь галочки статуправления", – отметил Колесниченко.
Ранее руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров предположил
, что ВСУ получат только часть помощи США, "которую в значительной степени разворуют, прежде чем она достигнет линии фронта".
Накануне Сенат США по итогам голосования принял законопроект
о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Ранее документ со скандальной пакетной историей рассматривали в палате представителей
.
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