https://crimea.ria.ru/20240422/70-amerikantsev-ne-podderzhivayut-finansirovanie-ukrainy--taker-karlson-1136757450.html

70% американцев не поддерживают финансирование Украины – Такер Карлсон

70% американцев не поддерживают финансирование Украины – Такер Карлсон - РИА Новости Крым, 22.04.2024

70% американцев не поддерживают финансирование Украины – Такер Карлсон

Президент США Джо Байден врет о защите демократии. Большинство американцев не поддерживает финансирование Украины США. Об этом заявил журналист Такер Карлсон... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T19:51

2024-04-22T19:51

2024-04-22T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден врет о защите демократии. Большинство американцев не поддерживает финансирование Украины США. Об этом заявил журналист Такер Карлсон ведущему подкастов Джо Рогану – пишет РИА Новости.Журналист подчеркнул, что американские власти уже десятилетиями не принимают в расчет интересы своих граждан. При этом говорят о демократии в стране."Можно ведь просто сказать: нам плевать на то, чего вы хотите, мы кое-что получаем от финансирования Украины, будь то острые ощущения от того, что мы "хозяева Вселенной" или деньги от оборонных подрядчиков. что бы мы от этого ни получали, для нас это важнее вашего мнения, это не самоуправление, вы не управляете этой страной, мы управляем, заткнитесь и подчинитесь", – завил Такер Карлсон.По словам журналиста, Джо Байден читает очередную лекцию о защите демократии, когда это даже отдаленно на нее не похоже.В субботу палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды.Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорне заявил, что к концу следующей недели Штаты могут возобновить поставки вооружений на Украину, в том числе оперативно-тактических ракет ATACMS.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – ПесковСтраны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсекПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такер карлсон, мнения, политика, в мире, сша