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Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков

Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков

Новый пакет помощи, предоставленный США Киеву, не изменит ситуацию на фронте, но при этом погибнет еще больше украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T14:12

2024-04-22T14:12

2024-04-22T14:12

всу (вооруженные силы украины)

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Новый пакет помощи, предоставленный США Киеву, не изменит ситуацию на фронте, но при этом погибнет еще больше украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов режиму Зеленского. Отвечая на вопросы журналистов, Песков напомнил, что российские военные улучшают свои позиции в зоне СВО.Также он уточнил, что большая часть направленных финансов так или иначе останется в самих США. Киев столкнется с проблемами на фронте уже в середине мая, заявил ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*. По мнению военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, слова Буданова* о тяжелых временах для ВСУ связаны со страхом перед неизвестностью. Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля""Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , дмитрий песков, украина, поставки западного оружия украине, новости, новости сво