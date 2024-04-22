Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков
Песков: новый пакет помощи США повлечет новые потери среди украинцев
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Новый пакет помощи, предоставленный США Киеву, не изменит ситуацию на фронте, но при этом погибнет еще больше украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов режиму Зеленского. Отвечая на вопросы журналистов, Песков напомнил, что российские военные улучшают свои позиции в зоне СВО.
"Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя... Конечно, выделенные деньги и те вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, не приведут к изменению этой динамики, они приведут к новым жертвам среди украинцев, больше украинцев будут гибнуть, Украина будет нести большие потери", - цитирует Пескова РИА Новости.
Также он уточнил, что большая часть направленных финансов так или иначе останется в самих США.
Киев столкнется с проблемами на фронте уже в середине мая, заявил ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*. По мнению военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, слова Буданова* о тяжелых временах для ВСУ связаны со страхом перед неизвестностью.
Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.
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