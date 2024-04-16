https://crimea.ria.ru/20240416/zelenskiy-podpisal-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-mobilizatsii-na-ukraine-1136603865.html

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T15:46

2024-04-16T15:46

2024-04-16T16:00

владимир зеленский (президент украины)

украина

новости

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

верховная рада украины

алексей гончаренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Зеленский подписал закон о мобилизации", – написал он в своем Telegram-канале.В четверг Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после принятия киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссиюМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи

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