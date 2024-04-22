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Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова* - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова*
Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова* - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова*
Киев столкнется с проблемами на фронте уже в середине мая. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T10:31
2024-04-22T11:44
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Киев столкнется с проблемами на фронте уже в середине мая. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью журналистам BBC.Глава ГУР уточнил, что для украинской стороны непростая ситуация сложится на фронте тогда, когда ВС РФ начнут крупное наступление в Донбассе. По его словам, Россия предпримет "комплексный подход", детали которого не разглашаются.Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.* Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля""Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте
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всу (вооруженные силы украины), кирилл буданов*, украина, новости сво, вооруженные силы россии, новости
Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова*

Буданов*: проблемы на фронте для Украины начнутся с средины мая

10:31 22.04.2024 (обновлено: 11:44 22.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Киев столкнется с проблемами на фронте уже в середине мая. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью журналистам BBC.
"Проблемы с середины мая будут", - приводит его слова телеканал.
Глава ГУР уточнил, что для украинской стороны непростая ситуация сложится на фронте тогда, когда ВС РФ начнут крупное наступление в Донбассе. По его словам, Россия предпримет "комплексный подход", детали которого не разглашаются.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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