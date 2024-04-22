https://crimea.ria.ru/20240422/ukrainu-zhdut-problemy-na-fronte-v-mae---priznanie-budanova-1136744698.html

Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова*

Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова* - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова*

Киев столкнется с проблемами на фронте уже в середине мая. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T10:31

2024-04-22T10:31

2024-04-22T11:44

всу (вооруженные силы украины)

кирилл буданов*

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Киев столкнется с проблемами на фронте уже в середине мая. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью журналистам BBC.Глава ГУР уточнил, что для украинской стороны непростая ситуация сложится на фронте тогда, когда ВС РФ начнут крупное наступление в Донбассе. По его словам, Россия предпримет "комплексный подход", детали которого не разглашаются.Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.* Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля""Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

https://crimea.ria.ru/20240422/begut-s-ukrainy-na-granitse-lovyat-do-desyati-uklonistov-v-den-1136742923.html

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