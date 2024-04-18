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Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг
Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг
Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T20:32
2024-04-18T20:32
йенс столтенберг
нато
политика
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.При этом генсек альянса не стал комментировать новый украинский закон о мобилизации, но выразил уверенность, что Киев найдет нужно число людей. Также он заявил о "позитивных сдвигах" в вопросах поставок Украине западной помощи и об "обнадеживающих сигналах" на этот счет из конгресса США.Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости. Новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте
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РИА Новости Крым
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йенс столтенберг, нато, политика, украина, всу (вооруженные силы украины)
Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг

Столтенберг: Украина должна сама искать солдат

20:32 18.04.2024
 
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Флаг Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

"Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, чем они делают сейчас, как мы обсуждаем сегодня. Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина", – цитирует агентство Столтенберга.

При этом генсек альянса не стал комментировать новый украинский закон о мобилизации, но выразил уверенность, что Киев найдет нужно число людей. Также он заявил о "позитивных сдвигах" в вопросах поставок Украине западной помощи и об "обнадеживающих сигналах" на этот счет из конгресса США.
Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости. Новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Йенс СтолтенбергНАТОПолитикаУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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