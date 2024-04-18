https://crimea.ria.ru/20240418/ukraina-dolzhna-samostoyatelno-obespechit-sebya-soldatami--stoltenberg-1136670199.html

Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг

Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг

Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T20:32

2024-04-18T20:32

2024-04-18T20:32

йенс столтенберг

нато

политика

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.При этом генсек альянса не стал комментировать новый украинский закон о мобилизации, но выразил уверенность, что Киев найдет нужно число людей. Также он заявил о "позитивных сдвигах" в вопросах поставок Украине западной помощи и об "обнадеживающих сигналах" на этот счет из конгресса США.Почти 61 миллиард долларов предлагает выделить Украине палата представителей США. Соответствующий законопроект был опубликован в среду, сообщает РИА Новости. Новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, нато, политика, украина, всу (вооруженные силы украины)