Как новый пакет помощи Киеву повлияет на ситуацию в зоне СВО
Новый пакет помощи Киеву не способен повлиять на ситуацию на фронте – Песков
13:52 18.04.2024 (обновлено: 14:40 18.04.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не способно каким-то образом повлиять на исход развития ситуации на фронтах. Все специалисты, да и околоспециалисты сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятна для украинской стороны, поэтому ничего это изменить не сможет", – сказал он журналистам.
"Украина теперь, мало того что она должна за это воевать, обеспечивая прибыль американцам, она должна воевать до последнего украинца, – ну, еще и ее обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика Соединенных Штатов Америки", – добавил Песков.
Накануне стало известно, что законопроект палаты представителей предписывает президенту США Джо Байдену передать Украине в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS. Сделать это предлагается после принятия законопроекта. Причем настолько быстро, насколько это "практически осуществимо".
Кроме того, законопроект палаты представителей США предлагает выделить Украине почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда должны пойти на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг.
При этом одним из условий стало обязательство для Байдена договориться с киевскими властями о возмещении экономической помощи, предоставленной им США.
В январе прошлого года председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол Киев сделал заявление, что Киев должен получить американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму.
Читайте также на РИА Новости Крым: