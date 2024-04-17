https://crimea.ria.ru/20240417/v-ssha-trebuyut-u-baydena-dogovoritsya-s-kievom-o-vozmeschenii-pomoschi-1136645484.html

В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи

В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи

Президент США Джо Байден в течение двух месяцев должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи. предоставленной Киеву от Штатов. Это... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T21:19

2024-04-17T21:19

2024-04-17T21:19

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

поставки западного оружия украине

деньги

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден в течение двух месяцев должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи. предоставленной Киеву от Штатов. Это предполагает подготовленный в палате представителей США законопроект, пишет РИА Новости.Американские чиновники также планируют вернуть средства, которые выделялись по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии".Президенту предоставляется право списать до половины соответствующей задолженности Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года.Ранее сообщалось, что палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Из сопроводительных материалов к тексту следует, что законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов в связи с конфликтом на Украине.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.В феврале в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, поставки западного оружия украине, деньги, в мире, новости