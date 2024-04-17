В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи
Байден должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи - законопроект
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден в течение двух месяцев должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи. предоставленной Киеву от Штатов. Это предполагает подготовленный в палате представителей США законопроект, пишет РИА Новости.
"Не позднее 60 дней после вступления в силу настоящего закона президент вступает в соглашение с правительством Украины относительно возмещения экономической помощи, предоставленной ею США", - сказано в тексте документа.
Американские чиновники также планируют вернуть средства, которые выделялись по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии".
Президенту предоставляется право списать до половины соответствующей задолженности Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Из сопроводительных материалов к тексту следует, что законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов в связи с конфликтом на Украине.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.
В феврале в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю.