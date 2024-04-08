https://crimea.ria.ru/20240408/uzh-na-skovorodke-zachem-zelenskiy-vret-o-situatsii-na-fronte-1136352119.html

"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте - РИА Новости Крым, 08.04.2024

"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский нагло врет о победах ВСУ на фронте и отступлении российской армии, чтобы побудить украинцев идти воевать в условиях провала РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T06:44

2024-04-08T06:44

2024-04-08T06:44

владимир зеленский (президент украины)

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александр хроленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Президент Украины Владимир Зеленский нагло врет о победах ВСУ на фронте и отступлении российской армии, чтобы побудить украинцев идти воевать в условиях провала мобилизации и отсутствия помощи Запада. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя РИА Новости Крым заявление главы киевского режима в ходе национального телемарафона.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью в рамках так называемого национального марафона фактически назвал фейком наступление армии России на разных участках фронта в зоне СВО. По его словам, ВС РФ не просто не продвигаются вперед, а, наоборот, наступают ВСУ. Что касается Харькова, то, заявил Зеленский, город защищен оборонными рубежами ВСУ и находится вне опасности, чего нельзя сказать только "с точки зрения неба".Марафон дезинформацииХроленко назвал эфир с Зеленским "марафоном дезинформации", недостойным внимания здравомыслящих людей – голоса именно таких все чаще слышны даже с Запада.Поэтому в нынешних условиях это сказки для самих украинцев, считает он."Украинцев нужно как-то побудить, чтобы они шли воевать, затыкать собой дыры недостатка боеприпасов и вооружений", – заметил Хроленко. Наступление ВСУ и "уж на сковородке"Говоря об упомянутом Зеленским наступлении ВСУ на фронте, эксперт отметил, что самой яркой иллюстрацией того, как и где оно "происходит", являются захоронения украинских боевиков.Комментируя слова Зеленского о мощи рубежей ВСУ и защищенности Харькова, эксперт порекомендовал подождать."Во всех случаях всякие истины подтверждаются не словоблудием, а практикой. Люди разве не видят, что происходит в Харькове ежедневно, уже много суток подряд? В ближайшее время они увидят, насколько он защищен", – сказал Хроленко. Резюмируя сказанное, эксперт подчеркнул, что любые заявления Владимира Зеленского сегодня – это "высказывания ужа на сковородке", который продал и предал всех и давно.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский грозится "ответить за Харьков"Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240407/zachem-zelenskiy-obvinil-rossiyu-v-provale-mobilizatsii-na-ukraine-1136351132.html

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владимир зеленский (президент украины), александр хроленко, мнения, россия, украина, мобилизация на украине, новости сво, харьков