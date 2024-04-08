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"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте
"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте - РИА Новости Крым, 08.04.2024
"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский нагло врет о победах ВСУ на фронте и отступлении российской армии, чтобы побудить украинцев идти воевать в условиях провала РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T06:44
2024-04-08T06:44
владимир зеленский (президент украины)
эксклюзивы риа новости крым
александр хроленко
мнения
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мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Президент Украины Владимир Зеленский нагло врет о победах ВСУ на фронте и отступлении российской армии, чтобы побудить украинцев идти воевать в условиях провала мобилизации и отсутствия помощи Запада. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя РИА Новости Крым заявление главы киевского режима в ходе национального телемарафона.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью в рамках так называемого национального марафона фактически назвал фейком наступление армии России на разных участках фронта в зоне СВО. По его словам, ВС РФ не просто не продвигаются вперед, а, наоборот, наступают ВСУ. Что касается Харькова, то, заявил Зеленский, город защищен оборонными рубежами ВСУ и находится вне опасности, чего нельзя сказать только "с точки зрения неба".Марафон дезинформацииХроленко назвал эфир с Зеленским "марафоном дезинформации", недостойным внимания здравомыслящих людей – голоса именно таких все чаще слышны даже с Запада.Поэтому в нынешних условиях это сказки для самих украинцев, считает он."Украинцев нужно как-то побудить, чтобы они шли воевать, затыкать собой дыры недостатка боеприпасов и вооружений", – заметил Хроленко. Наступление ВСУ и "уж на сковородке"Говоря об упомянутом Зеленским наступлении ВСУ на фронте, эксперт отметил, что самой яркой иллюстрацией того, как и где оно "происходит", являются захоронения украинских боевиков.Комментируя слова Зеленского о мощи рубежей ВСУ и защищенности Харькова, эксперт порекомендовал подождать."Во всех случаях всякие истины подтверждаются не словоблудием, а практикой. Люди разве не видят, что происходит в Харькове ежедневно, уже много суток подряд? В ближайшее время они увидят, насколько он защищен", – сказал Хроленко. Резюмируя сказанное, эксперт подчеркнул, что любые заявления Владимира Зеленского сегодня – это "высказывания ужа на сковородке", который продал и предал всех и давно.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский грозится "ответить за Харьков"Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
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владимир зеленский (президент украины), александр хроленко, мнения, россия, украина, мобилизация на украине, новости сво, харьков
"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

Зеленский врет о победах ВСУ для мотивации украинцев к мобилизации – эксперт

06:44 08.04.2024
 
© AP Photo LIBKOSПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Президент Украины Владимир Зеленский нагло врет о победах ВСУ на фронте и отступлении российской армии, чтобы побудить украинцев идти воевать в условиях провала мобилизации и отсутствия помощи Запада. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя РИА Новости Крым заявление главы киевского режима в ходе национального телемарафона.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью в рамках так называемого национального марафона фактически назвал фейком наступление армии России на разных участках фронта в зоне СВО. По его словам, ВС РФ не просто не продвигаются вперед, а, наоборот, наступают ВСУ. Что касается Харькова, то, заявил Зеленский, город защищен оборонными рубежами ВСУ и находится вне опасности, чего нельзя сказать только "с точки зрения неба".

Марафон дезинформации

Хроленко назвал эфир с Зеленским "марафоном дезинформации", недостойным внимания здравомыслящих людей – голоса именно таких все чаще слышны даже с Запада.

"Потому что понятно, что там люди, независимо от симпатий или антипатий к России, могут инвестировать только в то, что приносит доход. И если десятки и сотни миллиардов долларов и евро потрачены впустую, какой смысл инвестировать дальше", – отметил Хроленко.

Поэтому в нынешних условиях это сказки для самих украинцев, считает он.
"Украинцев нужно как-то побудить, чтобы они шли воевать, затыкать собой дыры недостатка боеприпасов и вооружений", – заметил Хроленко.

Наступление ВСУ и "уж на сковородке"

Говоря об упомянутом Зеленским наступлении ВСУ на фронте, эксперт отметил, что самой яркой иллюстрацией того, как и где оно "происходит", являются захоронения украинских боевиков.

"Слушают Зеленского? Ну пусть слушают. И пусть сходят на ближайшее кладбище и посмотрят, куда "наступает" армия Украины. Даже в странах НАТО здравомыслящие генералы и политики говорят, что речь идет о потерях не тысяч военнослужащих украинской армии, а исчисляются они уже сотнями тысяч", – отметил Хроленко.

Комментируя слова Зеленского о мощи рубежей ВСУ и защищенности Харькова, эксперт порекомендовал подождать.
"Во всех случаях всякие истины подтверждаются не словоблудием, а практикой. Люди разве не видят, что происходит в Харькове ежедневно, уже много суток подряд? В ближайшее время они увидят, насколько он защищен", – сказал Хроленко.
Резюмируя сказанное, эксперт подчеркнул, что любые заявления Владимира Зеленского сегодня – это "высказывания ужа на сковородке", который продал и предал всех и давно.

"Все, что мог сделать Зеленский, он сделал в 2022 году, когда вместо того, чтобы выполнить условия России, согласился с требованиями Запада в лице "парламентера от США" Бориса Джонсона воевать. Был шанс решить вопрос бескровно. Но Зеленский оказался неспособен на это, так как у него нет своей инициативы", – заключил Хроленко.

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