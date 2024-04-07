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На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 07.04.2024
На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
Склад с безэкипажными катерами, которые были переданы ВСУ странами НАТО, уничтожен на Украине. Также в течение суток уничтожено множество иностранного... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T14:07
2024-04-07T14:07
2024-04-07T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Склад с безэкипажными катерами, которые были переданы ВСУ странами НАТО, уничтожен на Украине. Также в течение суток уничтожено множество иностранного вооружения на разных направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также сообщается, что российские войска уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях.Также, согласно данным Минобороны, российское войска за сутки уничтожили в зоне СВО пять 155-мм гаубиц М777 производства США.Кроме того, на Купянском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На Донецком направлении уничтожены два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании и 155-мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ.За сутки средствами противовоздушной обороны России были сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Всего за это время нанесено в поражение живой силе и военной технике ВСУ нанесено в 107-ми районах, уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку на правом берегу Днепра при попытке вражеских сил форсировать реку. Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, беспилотные катера, украина, министерство обороны рф
На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
ВС РФ уничтожили склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Склад с безэкипажными катерами, которые были переданы ВСУ странами НАТО, уничтожен на Украине. Также в течение суток уничтожено множество иностранного вооружения на разных направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами", – сказано в сообщении Минобороны.
Также сообщается, что российские войска уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях.
"Уничтожены… две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", – уточнили в ведомстве.
Также, согласно данным Минобороны, российское войска за сутки уничтожили в зоне СВО пять 155-мм гаубиц М777 производства США.
Кроме того, на Купянском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На Донецком направлении уничтожены два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании и 155-мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ.
За сутки средствами противовоздушной обороны России были сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Всего за это время нанесено в поражение живой силе и военной технике ВСУ нанесено в 107-ми районах, уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось
, что морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку на правом берегу Днепра при попытке вражеских сил форсировать реку.
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