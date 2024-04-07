https://crimea.ria.ru/20240407/nochnye-vzryvy-na-ukraine-razrushena-priportovaya-infrastruktura-1136342102.html
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура
В ночь на воскресенье на территории Украины прозвучала серия взрывов, в результате которых, в частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктуры. Об РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T09:21
2024-04-07T09:21
2024-04-07T09:21
украина
одесса
харьков
днепр
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131640643_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a4aae992f917191f5a7b5e3b0b5ed93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на территории Украины прозвучала серия взрывов, в результате которых, в частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти и СМИ.В Одессе в ночь на воскресенье прогремели взрывы в районе порта. В результате была разрушена припортовая инфраструктура – "административное и техническое здание", на которую, как сообщается, и была направлена ракетная атака.В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак сообщил в своем Telegram-канале о ракетной атаке на регион и повреждениях. В частности, по его словам, в Днепровском районе была повреждена линия электропередачи.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о "нашествии дронов" и возникшем в результате атаки пожаре. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве, прогремевшем в Харькове на фоне воздушной тревоги. Несколько минут спустя СМИ сообщили о еще одном взрыве в городе.В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов, прогремевших в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику
украина
одесса
харьков
днепр
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131640643_112:0:1248:852_1920x0_80_0_0_b0c8aed793838a2a490bbcf78bf80787.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесса, харьков, днепр, новости
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура
На Украине ночью прозвучала серия взрывов в нескольких городах
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на территории Украины прозвучала серия взрывов, в результате которых, в частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти и СМИ.
В Одессе в ночь на воскресенье прогремели взрывы в районе порта. В результате была разрушена припортовая инфраструктура – "административное и техническое здание", на которую, как сообщается, и была направлена ракетная атака.
В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак сообщил в своем Telegram-канале о ракетной атаке на регион и повреждениях. В частности, по его словам, в Днепровском районе была повреждена линия электропередачи.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о "нашествии дронов" и возникшем в результате атаки пожаре. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве, прогремевшем в Харькове на фоне воздушной тревоги. Несколько минут спустя СМИ сообщили о еще одном взрыве в городе.
В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов
, прогремевших в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье.
Читайте также на РИА Новости Крым: