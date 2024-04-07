https://crimea.ria.ru/20240407/nochnye-vzryvy-na-ukraine-razrushena-priportovaya-infrastruktura-1136342102.html

Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура

Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура

В ночь на воскресенье на территории Украины прозвучала серия взрывов, в результате которых, в частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктуры. Об РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T09:21

2024-04-07T09:21

2024-04-07T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на территории Украины прозвучала серия взрывов, в результате которых, в частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти и СМИ.В Одессе в ночь на воскресенье прогремели взрывы в районе порта. В результате была разрушена припортовая инфраструктура – "административное и техническое здание", на которую, как сообщается, и была направлена ракетная атака.В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак сообщил в своем Telegram-канале о ракетной атаке на регион и повреждениях. В частности, по его словам, в Днепровском районе была повреждена линия электропередачи.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о "нашествии дронов" и возникшем в результате атаки пожаре. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве, прогремевшем в Харькове на фоне воздушной тревоги. Несколько минут спустя СМИ сообщили о еще одном взрыве в городе.В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов, прогремевших в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику

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украина, одесса, харьков, днепр, новости