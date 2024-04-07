Рейтинг@Mail.ru
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240407/nochnye-vzryvy-na-ukraine-razrushena-priportovaya-infrastruktura-1136342102.html
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура
В ночь на воскресенье на территории Украины прозвучала серия взрывов, в результате которых, в частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктуры. Об РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T09:21
2024-04-07T09:21
украина
одесса
харьков
днепр
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131640643_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a4aae992f917191f5a7b5e3b0b5ed93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на территории Украины прозвучала серия взрывов, в результате которых, в частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти и СМИ.В Одессе в ночь на воскресенье прогремели взрывы в районе порта. В результате была разрушена припортовая инфраструктура – "административное и техническое здание", на которую, как сообщается, и была направлена ракетная атака.В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак сообщил в своем Telegram-канале о ракетной атаке на регион и повреждениях. В частности, по его словам, в Днепровском районе была повреждена линия электропередачи.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о "нашествии дронов" и возникшем в результате атаки пожаре. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве, прогремевшем в Харькове на фоне воздушной тревоги. Несколько минут спустя СМИ сообщили о еще одном взрыве в городе.В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов, прогремевших в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику
украина
одесса
харьков
днепр
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131640643_112:0:1248:852_1920x0_80_0_0_b0c8aed793838a2a490bbcf78bf80787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесса, харьков, днепр, новости
Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура

На Украине ночью прозвучала серия взрывов в нескольких городах

09:21 07.04.2024
 
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега КипераУкраинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
Украинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега Кипера
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на территории Украины прозвучала серия взрывов, в результате которых, в частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти и СМИ.
В Одессе в ночь на воскресенье прогремели взрывы в районе порта. В результате была разрушена припортовая инфраструктура – "административное и техническое здание", на которую, как сообщается, и была направлена ракетная атака.
В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак сообщил в своем Telegram-канале о ракетной атаке на регион и повреждениях. В частности, по его словам, в Днепровском районе была повреждена линия электропередачи.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о "нашествии дронов" и возникшем в результате атаки пожаре. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве, прогремевшем в Харькове на фоне воздушной тревоги. Несколько минут спустя СМИ сообщили о еще одном взрыве в городе.
В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов, прогремевших в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК
Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику
 
УкраинаОдессаХарьковДнепрНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40В Оренбурге из-за ухудшения паводковой ситуации эвакуируют людей
09:21Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура
08:38Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения
08:18В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
07:41Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт
07:31Глава МЧС России по поручению Путина прибыл в Оренбургскую область
07:01Новая схема взлома "Госуслуг": как уберечься от мошенников
00:01Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле
00:00Какой сегодня праздник: 7 апреля
23:49При взрыве газа в Татарстане погиб человек
22:16Главное за день: 6 апреля
22:04Одиннадцать мирных жителей пострадали при обстреле Донецка ВСУ
21:31Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
21:15В Крыму иксодовые клещи активизировались очень рано – врач
20:47В Джанкойском районе Крыма временно запретят пить воду из-под крана
20:15В Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск
19:41Где в Крыму не будет воды в воскресенье и понедельник: список адресов
19:11Как чума может попасть в Крым - эпидемиолог
19:10Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день
18:46Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь - борьба
Лента новостейМолния