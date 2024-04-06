https://crimea.ria.ru/20240406/v-kharkove-razbity-dve-franko-italyanskie-puskovye-ustanovki-zrk-1136329631.html

В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК

В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК - РИА Новости Крым, 06.04.2024

В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК

Две пусковые установки западного зенитно-ракетного комплекса уничтожены Вооруженными силами России в районе Харькова. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T13:47

2024-04-06T13:47

2024-04-06T13:47

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Две пусковые установки западного зенитно-ракетного комплекса уничтожены Вооруженными силами России в районе Харькова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах. Средствами ПВО сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".Кроме того, Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, поразили военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударомВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении

харьков

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьков, украина, новости, новости сво, поставки западного оружия украине