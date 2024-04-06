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В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК
В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК - РИА Новости Крым, 06.04.2024
В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК
Две пусковые установки западного зенитно-ракетного комплекса уничтожены Вооруженными силами России в районе Харькова. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T13:47
2024-04-06T13:47
2024-04-06T13:47
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Две пусковые установки западного зенитно-ракетного комплекса уничтожены Вооруженными силами России в районе Харькова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах. Средствами ПВО сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".Кроме того, Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, поразили военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударомВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьков, украина, новости, новости сво, поставки западного оружия украине
В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК
Две франко-итальянские пусковые установки ЗРК SAMP-T уничтожены в Харькове