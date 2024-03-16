Рейтинг@Mail.ru
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240316/vs-rossii-atakuyut--pod-avdeevkoy-unichtozheno-khrabroe-serdtse-britanii-1135738519.html
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии - РИА Новости Крым, 16.03.2024
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
Вооруженные силы РФ развивают наступление на Авдеевском и Южно-Донецком направлении, где удалось занять более выгодные позиции. Противник за сутки по всей линии РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T15:37
2024-03-16T15:52
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129389386_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4282112bcebc9bd34440882aa335fd9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ развивают наступление на Авдеевском и Южно-Донецком направлении, где удалось занять более выгодные позиции. Противник за сутки по всей линии боевого соприкосновения потерял около 900 боевиков, сообщают в Минобороны.На Авдеевском направлении военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности. Боестолкновения проходили в районе населенных пунктов Семеновка, Бердычи, Новокалиново, Тоненькое и Семеновка.Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 24 единицы техники. В частности, удалось поразить английское "Храброе сердце" – самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании.На Южно-Донецком направлении также было улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Урожайном и Ровнополе. В результате боевых действий около 130 украинских боевиков были убиты или ранены, шесть единиц техники – уничтожены.На Купянском направлении "Западная" группировка войск вела боевые действия в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих и 13 единиц техники.На Донецком направлении бои продолжались у Белогоровки (ЛНР), а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки (ДНР). Украинские боевики не досчитались более чем 260 военнослужащих и 14 единиц техники, огневыми ударами удалось уничтожить четыре склада боеприпасов ВСУ.На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" вела боевые действия в районах Новопокровки в Запорожской, Никополя в Днепропетровской и Золотой Балки в Херсонской областях. Потери противника составили более 40 военнослужащих и два автомобиля.Также за минувшие сутки было отражено несколько попыток врага проникнуть на территорию Российской Федерации в Курской и Белогорской областях. Под Одессой были уничтожены пункты дислокации боевиков нацистских формирований Украины "Лють" и "Цунами".Читайте также на РИА Новости Крым:Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперацииВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы – ПутинПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
новые регионы россии
купянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129389386_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_a232470de15f5f3d6e37090b49f5d955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии

ВС России заняли более выгодные позиции под Авдеевкой и на Южно-Донецком направлении

15:37 16.03.2024 (обновлено: 15:52 16.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ развивают наступление на Авдеевском и Южно-Донецком направлении, где удалось занять более выгодные позиции. Противник за сутки по всей линии боевого соприкосновения потерял около 900 боевиков, сообщают в Минобороны.
На Авдеевском направлении военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности. Боестолкновения проходили в районе населенных пунктов Семеновка, Бердычи, Новокалиново, Тоненькое и Семеновка.
Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 24 единицы техники. В частности, удалось поразить английское "Храброе сердце" – самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании.
На Южно-Донецком направлении также было улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Урожайном и Ровнополе. В результате боевых действий около 130 украинских боевиков были убиты или ранены, шесть единиц техники – уничтожены.
На Купянском направлении "Западная" группировка войск вела боевые действия в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих и 13 единиц техники.
На Донецком направлении бои продолжались у Белогоровки (ЛНР), а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки (ДНР). Украинские боевики не досчитались более чем 260 военнослужащих и 14 единиц техники, огневыми ударами удалось уничтожить четыре склада боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" вела боевые действия в районах Новопокровки в Запорожской, Никополя в Днепропетровской и Золотой Балки в Херсонской областях. Потери противника составили более 40 военнослужащих и два автомобиля.
Также за минувшие сутки было отражено несколько попыток врага проникнуть на территорию Российской Федерации в Курской и Белогорской областях. Под Одессой были уничтожены пункты дислокации боевиков нацистских формирований Украины "Лють" и "Цунами".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации
ВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы – Путин
ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииКупянскМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
15:37ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
15:13Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
14:58Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области
14:46Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ
14:22"Мы на правильном пути": эксперт из Словакии об отношениях с Россией
14:12Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ
14:11В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах
13:58Лавров: Крым преодолел наследство Украины
13:32Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"
13:21Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНР
12:55Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии
12:35Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
12:12В Симферополе под марш "Радость Победы" встретили поезд Крымской весны
12:06Проголосовать на дому: как и кому можно
11:41"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии
11:29Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ
11:16В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты
11:10Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России
10:47Киев вывозит жителей из Сумской области
Лента новостейМолния