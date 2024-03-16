https://crimea.ria.ru/20240316/vs-rossii-atakuyut--pod-avdeevkoy-unichtozheno-khrabroe-serdtse-britanii-1135738519.html
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии - РИА Новости Крым, 16.03.2024
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
Вооруженные силы РФ развивают наступление на Авдеевском и Южно-Донецком направлении, где удалось занять более выгодные позиции. Противник за сутки по всей линии РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T15:37
2024-03-16T15:37
2024-03-16T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ развивают наступление на Авдеевском и Южно-Донецком направлении, где удалось занять более выгодные позиции. Противник за сутки по всей линии боевого соприкосновения потерял около 900 боевиков, сообщают в Минобороны.На Авдеевском направлении военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности. Боестолкновения проходили в районе населенных пунктов Семеновка, Бердычи, Новокалиново, Тоненькое и Семеновка.Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 24 единицы техники. В частности, удалось поразить английское "Храброе сердце" – самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании.На Южно-Донецком направлении также было улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Урожайном и Ровнополе. В результате боевых действий около 130 украинских боевиков были убиты или ранены, шесть единиц техники – уничтожены.На Купянском направлении "Западная" группировка войск вела боевые действия в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих и 13 единиц техники.На Донецком направлении бои продолжались у Белогоровки (ЛНР), а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки (ДНР). Украинские боевики не досчитались более чем 260 военнослужащих и 14 единиц техники, огневыми ударами удалось уничтожить четыре склада боеприпасов ВСУ.На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" вела боевые действия в районах Новопокровки в Запорожской, Никополя в Днепропетровской и Золотой Балки в Херсонской областях. Потери противника составили более 40 военнослужащих и два автомобиля.Также за минувшие сутки было отражено несколько попыток врага проникнуть на территорию Российской Федерации в Курской и Белогорской областях. Под Одессой были уничтожены пункты дислокации боевиков нацистских формирований Украины "Лють" и "Цунами".Читайте также на РИА Новости Крым:Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперацииВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы – ПутинПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
ВС России заняли более выгодные позиции под Авдеевкой и на Южно-Донецком направлении
15:37 16.03.2024 (обновлено: 15:52 16.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ развивают наступление на Авдеевском и Южно-Донецком направлении, где удалось занять более выгодные позиции. Противник за сутки по всей линии боевого соприкосновения потерял около 900 боевиков, сообщают в Минобороны.
На Авдеевском направлении военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности. Боестолкновения проходили в районе населенных пунктов Семеновка, Бердычи, Новокалиново, Тоненькое и Семеновка.
Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 24 единицы техники. В частности, удалось поразить английское "Храброе сердце" – самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании.
На Южно-Донецком направлении также было улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Урожайном и Ровнополе. В результате боевых действий около 130 украинских боевиков были убиты или ранены, шесть единиц техники – уничтожены.
На Купянском направлении "Западная" группировка войск вела боевые действия в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих и 13 единиц техники.
На Донецком направлении бои продолжались у Белогоровки (ЛНР), а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки (ДНР). Украинские боевики не досчитались более чем 260 военнослужащих и 14 единиц техники, огневыми ударами удалось уничтожить четыре склада боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" вела боевые действия в районах Новопокровки в Запорожской, Никополя в Днепропетровской и Золотой Балки в Херсонской областях. Потери противника составили более 40 военнослужащих и два автомобиля.
Также за минувшие сутки было отражено
несколько попыток врага проникнуть на территорию Российской Федерации в Курской и Белогорской областях. Под Одессой были уничтожены
пункты дислокации боевиков нацистских формирований Украины "Лють" и "Цунами".
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