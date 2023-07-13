https://crimea.ria.ru/20230713/vooruzhenie-ssha-anglii-i-polshi-unichtozheno-v-zone-spetsoperatsii-1130037317.html
Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации
Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации
Российские войска уничтожили за сутки четыре артиллерийские установки производства Польши и Великобритании, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T15:25
2023-07-13T15:25
2023-07-13T15:25
сво
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили за сутки четыре артиллерийские установки производства Польши и Великобритании, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы в трех районах проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также на Донецком направлении силами российских подразделений уничтожены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Еще одной артустановки – AS90 Braveheart производства Великобритании – ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении.Кроме того, в разных районах на линии боевого соприкосновения ВС РФ уничтожили украинский танк и более десяти боевых бронированных машин, а также бронетранспортеры, гаубицы "Мста-Б", несколько артустановок "Гвоздика" и "Акация", боевую машину РСЗО "Град", автомобили и пикапы.Помимо этого, в районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь в ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.Средствами ПВО за сутки перехвачено 11 снарядов, выпущенных ВСУ из американской РСЗО HIMARS. А в небе над Донбассом и Запорожской областью уничтожены 14 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении
https://crimea.ria.ru/20230713/vs-rf-otrazili-bolshe-20-atak-ukrainskikh-voysk-na-trekh-napravleniyakh-1130036795.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии
Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации
Российская армия уничтожила в зоне СВО несколько артустановок и РЛС западного производства
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили за сутки четыре артиллерийские установки производства Польши и Великобритании, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы в трех районах проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", – сообщили в ведомстве.
Также на Донецком направлении силами российских подразделений уничтожены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Еще одной артустановки – AS90 Braveheart производства Великобритании – ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении.
Кроме того, в разных районах на линии боевого соприкосновения ВС РФ уничтожили украинский танк и более десяти боевых бронированных машин, а также бронетранспортеры, гаубицы "Мста-Б", несколько артустановок "Гвоздика" и "Акация", боевую машину РСЗО "Град", автомобили и пикапы.
Помимо этого, в районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь в ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачено 11 снарядов, выпущенных ВСУ из американской РСЗО HIMARS. А в небе над Донбассом и Запорожской областью уничтожены 14 украинских беспилотников.
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