https://crimea.ria.ru/20230713/vooruzhenie-ssha-anglii-i-polshi-unichtozheno-v-zone-spetsoperatsii-1130037317.html

Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации

Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили за сутки четыре артиллерийские установки производства Польши и Великобритании, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T15:25

2023-07-13T15:25

2023-07-13T15:25

сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили за сутки четыре артиллерийские установки производства Польши и Великобритании, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы в трех районах проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также на Донецком направлении силами российских подразделений уничтожены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Еще одной артустановки – AS90 Braveheart производства Великобритании – ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении.Кроме того, в разных районах на линии боевого соприкосновения ВС РФ уничтожили украинский танк и более десяти боевых бронированных машин, а также бронетранспортеры, гаубицы "Мста-Б", несколько артустановок "Гвоздика" и "Акация", боевую машину РСЗО "Град", автомобили и пикапы.Помимо этого, в районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь в ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.Средствами ПВО за сутки перехвачено 11 снарядов, выпущенных ВСУ из американской РСЗО HIMARS. А в небе над Донбассом и Запорожской областью уничтожены 14 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

https://crimea.ria.ru/20230713/vs-rf-otrazili-bolshe-20-atak-ukrainskikh-voysk-na-trekh-napravleniyakh-1130036795.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии