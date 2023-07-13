https://crimea.ria.ru/20230713/sorvany-dve-popytki-rotatsii-podrazdeleniy-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1130029043.html

Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали на Купянском направлении две попытки ВСУ провести ротацию подразделений. Об этом сообщил начальник... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T11:11

2023-07-13T11:11

2023-07-13T10:54

новости

группировка войск "запад"

купянск

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали на Купянском направлении две попытки ВСУ провести ротацию подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.По его словам, попытку ротации противник предпринял в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.Кроме того, в ходе боев на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь авиаударов по огневым позициям подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.Также в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии в Харьковской области уничтожены вражеский миномет и буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б" .Читайте также на РИА Новости Крым:За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядамЧего ждать России, Украине и НАТО от саммита в Вильнюсе

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новости, группировка войск "запад", купянск, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу