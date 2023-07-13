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Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении
Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали на Купянском направлении две попытки ВСУ провести ротацию подразделений. Об этом сообщил начальник... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T11:11
2023-07-13T10:54
новости
группировка войск "запад"
купянск
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали на Купянском направлении две попытки ВСУ провести ротацию подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.По его словам, попытку ротации противник предпринял в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.Кроме того, в ходе боев на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь авиаударов по огневым позициям подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.Также в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии в Харьковской области уничтожены вражеский миномет и буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б" .Читайте также на РИА Новости Крым:За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядамЧего ждать России, Украине и НАТО от саммита в Вильнюсе
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, группировка войск "запад", купянск, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу
Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

11:11 13.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали на Купянском направлении две попытки ВСУ провести ротацию подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
По его словам, попытку ротации противник предпринял в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.
"Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери противника составили до отделения живой силы", – сообщил представитель российской группировки.
Кроме того, в ходе боев на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь авиаударов по огневым позициям подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии в Харьковской области уничтожены вражеский миномет и буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б" .
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НовостиГруппировка войск "Запад"КупянскСВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотПотери ВСУ
 
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