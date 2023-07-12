https://crimea.ria.ru/20230712/chego-zhdat-rossii-ukraine-i-nato-ot-sammita-v-vilnyuse-1130020599.html

Чего ждать России, Украине и НАТО от саммита в Вильнюсе

Чего ждать России, Украине и НАТО от саммита в Вильнюсе - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Чего ждать России, Украине и НАТО от саммита в Вильнюсе

Главные смыслы саммита НАТО в Вильнюсе сводятся к усилению альянса для глобального противостояния России и Китаю и касаются Украины, которую в свои ряды Запад... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T20:34

2023-07-12T20:34

2023-07-12T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главные смыслы саммита НАТО в Вильнюсе сводятся к усилению альянса для глобального противостояния России и Китаю и касаются Украины, которую в свои ряды Запад принять готов весьма опосредованно. Это может как радовать, так и насторожить. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Андрей Клинцевич.Накануне страны НАТО по итогам первого дня саммита призвали Россию без каких-либо предварительных условий вывести силы с территории Украины. Альянс также заявил, что никогда не признает присоединения к РФ бывших украинских территорий, в том числе Крыма. Что действительно волнует НАТОВсе эти заявления относятся к категории лозунгов, считает Клинцевич. Делать же выводы следует по делам. А они, по итогу, свидетельствуют о том, что Украина интересует НАТО опосредованно. Главное же внимание сосредоточено на глобальном противостоянии России и Китаю."Именно это основной нарратив состоявшегося саммита", – сказал эксперт."Соответственно, это и увеличение финансирования, и расширение логистической и военной инфраструктуры в восточно-европейских странах и странах севера, которые с ними граничат. Все это сведено в три больших региональных плана, которые как полуподковой опоясывают Россию", – сказал Клинцевич.Для противостояния Китаю НАТО впервые пригласили в качестве наблюдателей и будущих полноправных членов альянса страны, которые окружают КНР: Южную Корею, Японию, Австралию и Новую Зеландию."Это страны, которые будут участвовать в совместных мероприятиях НАТО и потенциально рассматриваются, чтобы с альянс стал глобальным. То есть они создают глобального жандарма в мире под руководством США", – отметил Клинцевич.С чем останется Украина после саммитаНа фоне этого и в условиях неготовности идти на усиление противостояния с Россией и риски военная помощь Украине, которая уже сегодня сильнейшим образом снижена, будет лишь сокращаться, считает эксперт."С учетом увеличения группировки НАТО, скорее всего, все ресурсы они бросят на свои силы, а не на Украину. Риторика поменялась. И для Украины это не утешительный итог", – заметил Клинцевич, напомнив, что до этого помощь Запада измерялась миллиардами долларов, а теперь это десятки – сотни миллионов."Им нужна тысяча самолетов, чтобы противостоять России в воздухе. Сколько им передают: 5, 10? Ну это на три дня боев, и только пускай они к линии фронта приблизятся – сразу все десять будут сбиты в один день", – добавил Клинцевич.Кроме того, саммит показал, что Украину не ждут в НАТО."Если откинуть все словоблудие, речевки и лозунги, которые там используют, то формально Украину никуда не приглашают. Им подвесили какие-то условия, которые они должны выполнить, и только потом их, может быть, куда-то пригласят", – сказал эксперт.На что способен преступный Киев в условиях "слива" ЗападомОдновременно он считает, что в сложившихся условиях и на фоне провального контрнаступления Киев будет способен на очень серьезные и опасные провокации ради получения дополнительной поддержки Запада."Как только они свой потенциал исчерпают, мы перейдем в наступление, и им придется держаться в ожидании хоть какой-то помощи. В ее отсутствие единственный вариант – сделать такую эскалацию на поле боя, которая заставит западные страны – не обязательно НАТО, а европейские, тех же прибалтов с поляками – ввести свои вооруженные силы. До саммита они грозили нам и миру ядерным шантажом, терактами на Запорожской атомной электростанции. Что мешает им сделать вторую Бучу, только чтобы люди погибли не от каких-то мифических расстрелов, а от ядерных и других элементов. Они могут сделать взрыв и распылить отработанное ядерное топливо. И скажут, что русские нанесли удар тактическим ядерным оружием, обвинив в нечеловеческих формах ведения боевых действий", – предположил эксперт.Россия делает все для того, чтобы не допустить этого. При этом необходимо наблюдать за тем, как ведет себя Запад, который не готов в такому развитию событий. "За информационным шумом западных лидеров следует смотреть на практические действия, потому что они являются ключевыми", – заключил эксперт.11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит стран НАТО, на полях которого уже прозвучало несколько важных заявлений относительно военной помощи Украины. Франция пообещала Киеву дальнобойные ракеты, а Германия анонсировала передачу среди прочего установок ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и танков Leopard 1A5. За несколько дней до саммита США пообещали Киеву кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы >>Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Однако никаких сроков не было заявлено с оговоркой, что вопрос будет обсуждаться после заверения конфликта с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию альянса беспрецедентной и абсурдной, опубликовав эмоциональный пост в Twitter. Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков

https://crimea.ria.ru/20230712/vashington-v-isterike-politolog-ob-itogakh-sammita-nato--1130017564.html

https://crimea.ria.ru/20230707/putin-o-nedrugakh-rf-nichego-putnogo-u-nikh-ne-poluchalos-i-ne-poluchitsya-1129884664.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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