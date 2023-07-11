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Столтенберг предложил сократить процесс присоединения Украины к НАТО
Столтенберг предложил сократить процесс присоединения Украины к НАТО - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Столтенберг предложил сократить процесс присоединения Украины к НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий для вступления в альянс. Это позволит ей сократить процесс присоединения, цитирует... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T12:58
2023-07-11T12:58
2023-07-11T12:58
новости
саммит нато в вильнюсе
йенс столтенберг
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий для вступления в альянс. Это позволит ей сократить процесс присоединения, цитирует Столтенберга РИА Новости.По сообщениям многих СМИ, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе ожидается принятие масштабного соглашения о поддержке Украины. Военный волонтер и политолог Алексей Живов считает, что это попытка легализовать ввод на украинскую территорию ограниченного воинского контингента одной или нескольких стран альянса, в частности, Польши.При этом, по словам эксперта, принимать Украину в Североатлантический альянс в текущих условиях никто не будет, потому что это "практически сразу будет означать начало ядерной войны".Накануне президент США Джо Байден признал, что среди стран НАТО нет единства в вопросе немедленного вступления Украины в альянс. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу CNN.Он добавил, что США в любом случае продолжат обеспечивать Украину вооружениями, о чем Байден заявил в беседе с Владимиром Зеленским.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожено 50 единиц техники: войска России бьют западное вооружение ВСУКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыМИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, саммит нато в вильнюсе, йенс столтенберг, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины)
Столтенберг предложил сократить процесс присоединения Украины к НАТО
Генсек НАТО Столтенберг предложил план из трех пунктов по сближению Украины с альянсом