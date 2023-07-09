Рейтинг@Mail.ru
Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230709/edinstva-v-voprose-ukrainy-v-seme-stran-nato-net---bayden-1129916327.html
Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден
Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден
Члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент", признал президент США Джо Байден в интервью... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T19:12
2023-07-09T19:12
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
нато
украина
политика
в мире
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123614778_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_c3539265260f8cfd9fec66f4853a385c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент", признал президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN."Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент...", - сказал Байден.И добавил, что в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским дал понять, что США в любом случае продолжат обеспечивать Украину вооружениями."Однако, я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований", - добавил Байден.Он также дал понять, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО в ближайшем будущем в свете предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок.Сам Зеленский призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".Еще 19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Ранее старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина не может стать членом НАТО, пока власти не проведут ряд внутренних реформ.По ее словам, США сейчас работают над тем, чтобы убедиться, способен ли Киев провести необходимые преобразования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможноЭкс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против РоссииНа что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение
https://crimea.ria.ru/20230629/ukraina-i-nato-chego-zhdat-ot-sammita-alyansa-v-vilnyuse-1129695429.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123614778_123:0:2200:1558_1920x0_80_0_0_bb15f80c832a9bea6d1625daca2a5ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), нато, украина, политика, в мире, поставки западного оружия украине, новости
Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден

Байден: НАТО не едина в вопросе приема Украины, но США продолжат передавать ей оружие

19:12 09.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент", признал президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN.
"Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент...", - сказал Байден.
И добавил, что в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским дал понять, что США в любом случае продолжат обеспечивать Украину вооружениями.
"Однако, я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований", - добавил Байден.
Он также дал понять, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО в ближайшем будущем в свете предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.
Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок.
Сам Зеленский призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".
Еще 19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Ранее старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина не может стать членом НАТО, пока власти не проведут ряд внутренних реформ.
По ее словам, США сейчас работают над тем, чтобы убедиться, способен ли Киев провести необходимые преобразования.
Нато
29 июня, 07:43Радио "Спутник в Крыму"
Украина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в Вильнюсе
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно
Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России
На что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)НАТОУкраинаПолитикаВ миреПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Главные новости Крыма: 9 июля
19:56Раскольники захватили храм канонической церкви в Хмельницкой области
19:32Главные новости и заявления дня: 9 июля
19:12Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден
18:51Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение
18:31Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было
18:13Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло
17:57Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк
17:31Очередь у Крымского моста растет
17:12Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
16:41Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки
16:26Уничтожено 50 единиц техники: войска России бьют западное вооружение ВСУ
16:00В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама
15:46Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов
15:22Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка
14:59Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления
14:35"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиков
14:12Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге
13:51ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
13:41В Феодосии отдыхающих унесло в море на доске
Лента новостейМолния