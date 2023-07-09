https://crimea.ria.ru/20230709/edinstva-v-voprose-ukrainy-v-seme-stran-nato-net---bayden-1129916327.html

Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден

Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден

Члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент", признал президент США Джо Байден в интервью... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T19:12

2023-07-09T19:12

2023-07-09T19:12

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

нато

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политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент", признал президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN."Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент...", - сказал Байден.И добавил, что в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским дал понять, что США в любом случае продолжат обеспечивать Украину вооружениями."Однако, я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований", - добавил Байден.Он также дал понять, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО в ближайшем будущем в свете предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок.Сам Зеленский призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".Еще 19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Ранее старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина не может стать членом НАТО, пока власти не проведут ряд внутренних реформ.По ее словам, США сейчас работают над тем, чтобы убедиться, способен ли Киев провести необходимые преобразования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможноЭкс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против РоссииНа что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение

https://crimea.ria.ru/20230629/ukraina-i-nato-chego-zhdat-ot-sammita-alyansa-v-vilnyuse-1129695429.html

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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), нато, украина, политика, в мире, поставки западного оружия украине, новости