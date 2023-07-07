https://crimea.ria.ru/20230707/v-belom-dome-zayavili-chto-vstuplenie-ukrainy-v-nato-poka-nevozmozhno-1129890595.html

В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно

В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно - РИА Новости Крым, 07.07.2023

В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно

Украина не может стать членом НАТО, пока власти не проведут ряд внутренних реформ. Об этом в пятницу заявила старший директор по Европе Совета национальной... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T20:12

2023-07-07T20:12

2023-07-07T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Украина не может стать членом НАТО, пока власти не проведут ряд внутренних реформ. Об этом в пятницу заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут. По ее словам, США сейчас работают над тем, чтобы убедиться, способен ли Киев провести необходимые преобразования.В конце июня руководитель офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что президент Украины не поедет на июльский саммит НАТО, "если участники Североатлантического альянса проявят дефицит мужества".Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Сам Зеленский на прошлой неделе на заседании Верховной рады вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. В среду Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".При этом руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров уверен, что на саммите НАТО в Вильнюсе не будет принято никаких решений, касающихся членства Украины в альянсе.19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул НАТО ультиматумУкраина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в ВильнюсеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО

https://crimea.ria.ru/20230628/ukrainu-ne-priglasili-na-sammit-nato-1129680537.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, нато, в мире, политика, новости