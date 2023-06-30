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Зеленский выдвинул НАТО ультиматум - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Зеленский выдвинул НАТО ультиматум
Зеленский выдвинул НАТО ультиматум - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Зеленский выдвинул НАТО ультиматум
Зеленский не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс. Такое заявление сделал руководитель офиса... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T10:06
2023-06-30T10:06
владимир зеленский (президент украины)
украина
саммит нато в вильнюсе
политика
нато
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс. Такое заявление сделал руководитель офиса Зеленского Игорь Жовква, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters."Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква в эфире, как сообщает издание, "стукнув по столу" на этих словах.Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Сам Зеленский в среду на заседании Верховной рады вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. В среду Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".При этом руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров уверен, что на саммите НАТО в Вильнюсе не будет принято никаких решений, касающихся членства Украины в альянсе.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на индустриальном форуме в Германии, заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Такими словами генсек организации фактически призвал членов альянса дополнительно вложиться в американский военно-промышленный комплекс, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – экспертНАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на УкраинеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир зеленский (президент украины), украина, саммит нато в вильнюсе, политика, нато, в мире, новости
Зеленский выдвинул НАТО ультиматум

Зеленский угрожает не приехать на саммит НАТО, если Украина не получит приглашения

10:06 30.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс. Такое заявление сделал руководитель офиса Зеленского Игорь Жовква, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По его словам, если участники Североатлантического альянса "проявят дефицит мужества", то Зеленскому незачем будет ехать на саммит. При этом глава офиса украинского президента напомнил, что Финляндия и Швеция получили приглашения практически сразу после подачи заявки, в июне прошлого года.
"Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква в эфире, как сообщает издание, "стукнув по столу" на этих словах.
Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Сам Зеленский в среду на заседании Верховной рады вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. В среду Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".
При этом руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров уверен, что на саммите НАТО в Вильнюсе не будет принято никаких решений, касающихся членства Украины в альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на индустриальном форуме в Германии, заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Такими словами генсек организации фактически призвал членов альянса дополнительно вложиться в американский военно-промышленный комплекс, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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