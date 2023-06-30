https://crimea.ria.ru/20230630/zelenskiy-vydvinul-nato-ultimatum--1129736604.html

Зеленский выдвинул НАТО ультиматум

Зеленский выдвинул НАТО ультиматум - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Зеленский выдвинул НАТО ультиматум

Зеленский не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс. Такое заявление сделал руководитель офиса... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T10:06

2023-06-30T10:06

2023-06-30T10:06

владимир зеленский (президент украины)

украина

саммит нато в вильнюсе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс. Такое заявление сделал руководитель офиса Зеленского Игорь Жовква, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters."Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква в эфире, как сообщает издание, "стукнув по столу" на этих словах.Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Сам Зеленский в среду на заседании Верховной рады вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. В среду Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".При этом руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров уверен, что на саммите НАТО в Вильнюсе не будет принято никаких решений, касающихся членства Украины в альянсе.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на индустриальном форуме в Германии, заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Такими словами генсек организации фактически призвал членов альянса дополнительно вложиться в американский военно-промышленный комплекс, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – экспертНАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на УкраинеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, саммит нато в вильнюсе, политика, нато, в мире, новости