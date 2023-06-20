https://crimea.ria.ru/20230620/istoschenie-arsenalov-nato-politolog-raskryl-smysl-slov-stoltenberga-1129515849.html

Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга

Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга

Говоря об истощении запасов вооружений и боеприпасов на складах НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг фактически призывает членов альянса дополнительно... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T20:37

2023-06-20T20:37

2023-06-20T20:37

новости

сво

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йенс столтенберг

вадим колесниченко

дональд трамп

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Говоря об истощении запасов вооружений и боеприпасов на складах НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг фактически призывает членов альянса дополнительно вложиться в американский военно-промышленный комплекс. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран военного блока истощены и нуждаются в восполнении. Генсек НАТО рассказал, что эта тема уже поднималась на заседании глав минобороны стран блока. По его словам, министры согласовали необходимость наращивания оборонного производства.Политолог напомнил, что в период президентства Дональда Трампа Белый дом требовал от европейских союзников увеличить взносы в казну НАТО. Но распоряжаются этими средствами не правительства стран-участниц, а руководство альянса, которое сидит в Вашингтоне."В данном случае США стремятся поддержать свою экономику на плаву за счет стран-членов НАТО, которым преподносится красивая конфета: "вы же не просто укрепляете оборонно-промышленный комплекс США, а нашу коллективную безопасность". Америка пытается зарабатывать деньги на военном конфликте, который при ее участии был спровоцирован на Украине", - подчеркнул эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на УкраинеМентор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского

https://crimea.ria.ru/20230619/nato-protiv-stoltenberg-ne-podderzhivaet-zamorozku-konflikta-na-ukraine-1129490226.html

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, нато, йенс столтенберг, вадим колесниченко, дональд трамп, германия