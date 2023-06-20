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Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга
Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга
Говоря об истощении запасов вооружений и боеприпасов на складах НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг фактически призывает членов альянса дополнительно... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T20:37
2023-06-20T20:37
новости
сво
нато
йенс столтенберг
вадим колесниченко
дональд трамп
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Говоря об истощении запасов вооружений и боеприпасов на складах НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг фактически призывает членов альянса дополнительно вложиться в американский военно-промышленный комплекс. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран военного блока истощены и нуждаются в восполнении. Генсек НАТО рассказал, что эта тема уже поднималась на заседании глав минобороны стран блока. По его словам, министры согласовали необходимость наращивания оборонного производства.Политолог напомнил, что в период президентства Дональда Трампа Белый дом требовал от европейских союзников увеличить взносы в казну НАТО. Но распоряжаются этими средствами не правительства стран-участниц, а руководство альянса, которое сидит в Вашингтоне."В данном случае США стремятся поддержать свою экономику на плаву за счет стран-членов НАТО, которым преподносится красивая конфета: "вы же не просто укрепляете оборонно-промышленный комплекс США, а нашу коллективную безопасность". Америка пытается зарабатывать деньги на военном конфликте, который при ее участии был спровоцирован на Украине", - подчеркнул эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на УкраинеМентор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского
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новости, сво, нато, йенс столтенберг, вадим колесниченко, дональд трамп, германия
Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга

Политолог Колесниченко: Столтенберг фактически призывает НАТО вложиться в американский ВПК

20:37 20.06.2023
 
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на Украину - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Говоря об истощении запасов вооружений и боеприпасов на складах НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг фактически призывает членов альянса дополнительно вложиться в американский военно-промышленный комплекс. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран военного блока истощены и нуждаются в восполнении. Генсек НАТО рассказал, что эта тема уже поднималась на заседании глав минобороны стран блока. По его словам, министры согласовали необходимость наращивания оборонного производства.

"Заявление о якобы истощении запасов вооружений и боеприпасов НАТО абсолютно не должны расхолаживать российскую сторону, чего и не происходит. Мы прекрасно понимаем суть этих заявлений. Господин Столтенберг имеет в виду необходимость увеличить финансирование ВПК для обеспечения новых заказов и получения выгоды на убийстве украинцев", - сказал Колесниченко.

Политолог напомнил, что в период президентства Дональда Трампа Белый дом требовал от европейских союзников увеличить взносы в казну НАТО. Но распоряжаются этими средствами не правительства стран-участниц, а руководство альянса, которое сидит в Вашингтоне.
"В данном случае США стремятся поддержать свою экономику на плаву за счет стран-членов НАТО, которым преподносится красивая конфета: "вы же не просто укрепляете оборонно-промышленный комплекс США, а нашу коллективную безопасность". Америка пытается зарабатывать деньги на военном конфликте, который при ее участии был спровоцирован на Украине", - подчеркнул эксперт.
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