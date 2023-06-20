Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга
Политолог Колесниченко: Столтенберг фактически призывает НАТО вложиться в американский ВПК
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на Украину
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Говоря об истощении запасов вооружений и боеприпасов на складах НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг фактически призывает членов альянса дополнительно вложиться в американский военно-промышленный комплекс. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран военного блока истощены и нуждаются в восполнении. Генсек НАТО рассказал, что эта тема уже поднималась на заседании глав минобороны стран блока. По его словам, министры согласовали необходимость наращивания оборонного производства.
"Заявление о якобы истощении запасов вооружений и боеприпасов НАТО абсолютно не должны расхолаживать российскую сторону, чего и не происходит. Мы прекрасно понимаем суть этих заявлений. Господин Столтенберг имеет в виду необходимость увеличить финансирование ВПК для обеспечения новых заказов и получения выгоды на убийстве украинцев", - сказал Колесниченко.
Политолог напомнил, что в период президентства Дональда Трампа Белый дом требовал от европейских союзников увеличить взносы в казну НАТО. Но распоряжаются этими средствами не правительства стран-участниц, а руководство альянса, которое сидит в Вашингтоне.
"В данном случае США стремятся поддержать свою экономику на плаву за счет стран-членов НАТО, которым преподносится красивая конфета: "вы же не просто укрепляете оборонно-промышленный комплекс США, а нашу коллективную безопасность". Америка пытается зарабатывать деньги на военном конфликте, который при ее участии был спровоцирован на Украине", - подчеркнул эксперт.
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