https://crimea.ria.ru/20230629/ukraina-i-nato-chego-zhdat-ot-sammita-alyansa-v-vilnyuse-1129695429.html
Украина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в Вильнюсе
Украина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в Вильнюсе - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Украина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в Вильнюсе
На саммите НАТО в Вильнюсе не будет принято никаких решений, касающихся членства Украины в альянсе, уверен политолог, руководитель экспертного совета Фонда... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T07:43
2023-06-29T07:43
2023-06-29T10:34
радио "спутник в крыму"
нато
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мнения
игорь шатров
сво
политика
в мире
саммит нато в вильнюсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На саммите НАТО в Вильнюсе не будет принято никаких решений, касающихся членства Украины в альянсе, уверен политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Такое мнение он высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев получил приглашение принять участие только во встрече "на полях" саммита НАТО в Вильнюсе, однако в самом саммите страна участвовать не будет.В среду Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что "победа Украины в конфликте с РФ является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Киева в НАТО".По мнению политолога, с точки зрения альянса это "совершенно разумный подход"."Как они могут принимать в НАТО страну, которая стоит на грани потери государственности? Украина – марионетка, жизнь которой придают движения чужих рук, она не имеет собственного оружия, экономики, и все, что мы видим, в нее впрыскивает коллективный запад. Саммит не будет иметь никакого эффекта. Это будет рядовое событие, которое с точки зрения Зеленского и Кулебы "оскорбит Украину в лучших чувствах", – добавил политолог.Единственная опасность, которую представляет предстоящее мероприятие в Вильнюсе, заключается в том, что перед его началом Киев решит "что-то показать" членам альянса, усилив свою активность на фронте, полагает Шатров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – экспертНАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на УкраинеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
https://crimea.ria.ru/20230602/v-kremle-otvetili-na-prizyv-zelenskogo-prinyat-ukrainu-v-nato-v-etom-godu-1129153101.html
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нато, украина, мнения, игорь шатров, сво, политика, в мире, саммит нато в вильнюсе
Украина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в Вильнюсе
Эксперт Шатров: на саммите в Вильнюсе НАТО не примет никаких решений о членстве Украины
07:43 29.06.2023 (обновлено: 10:34 29.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым.
На саммите НАТО в Вильнюсе не будет принято никаких решений, касающихся членства Украины в альянсе, уверен политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Такое мнение он высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".
Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев получил приглашение принять участие только во встрече "на полях" саммита НАТО в Вильнюсе, однако в самом саммите страна участвовать не будет.
В среду Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".
В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что "победа Украины в конфликте с РФ является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Киева в НАТО".
"Саммит играет серьезную роль для Украины по мнению самой Украины. На него сделали огромную ставку, хотя результаты известны заранее. Мы видим, что не то что единодушия (о предоставлении Киеву членства в НАТО – ред.) нет, но даже те, кто проявляет единодушное желание принять Украину в альянс, не предлагают сделать это сегодня. По большому счету Украине сказано: "если победите в этой войне – будете членом НАТО, проиграете – уж извините…", – сказал Шатров.
По мнению политолога, с точки зрения альянса это "совершенно разумный подход".
"Как они могут принимать в НАТО страну, которая стоит на грани потери государственности? Украина – марионетка, жизнь которой придают движения чужих рук, она не имеет собственного оружия, экономики, и все, что мы видим, в нее впрыскивает коллективный запад. Саммит не будет иметь никакого эффекта. Это будет рядовое событие, которое с точки зрения Зеленского и Кулебы "оскорбит Украину в лучших чувствах", – добавил политолог.
Единственная опасность, которую представляет предстоящее мероприятие в Вильнюсе, заключается в том, что перед его началом Киев решит "что-то показать" членам альянса, усилив свою активность на фронте, полагает Шатров.
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