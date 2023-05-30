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Почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
Почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
Та территория, которая останется от Украины после завершения спецоперации, если и сможет вступить в НАТО, то только в составе Польши, Венгрии или Румынии. Таким РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T08:43
2023-05-30T08:43
2023-05-30T08:43
украина
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Та территория, которая останется от Украины после завершения спецоперации, если и сможет вступить в НАТО, то только в составе Польши, Венгрии или Румынии. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что ряд европейских стран рассматривают вариант включить подконтрольные Киеву территории Украины в НАТО по примеру ФРГ. "Модель Западной Германии пользуется все большей популярностью в некоторых европейских столицах как способ обеспечить реальную безопасность Украины, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию", – указывалось в материале.По мнению Евсеева, сравнение с Германией в данном случае неуместно по ряду причин."Это была не половина, а четверть страны, исходя из зон оккупации. Во-вторых, Советский Союз добровольно согласился на воссоединение Германии, но не смог настоять на том, чтобы новое образование не было членом НАТО: тогда для этого не хватило политической воли. Сейчас же все понимают, что киевский режим обречен и от Украины что-то останется, но пока не ясно что", – сказал Евсеев.При этом, по мнению эксперта, Западной Украины в прежнем понимании, то есть такой, что включала в себя шесть областей, не останется. "Сейчас, наверное, даже потенциально при согласии России туда может войти только три области: Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская", – уточнил Евсеев. Доказательством тому являются последние события в зоне СВО. В частности, удары Вооруженных Сили РФ по Киеву "Кинжалами", которые наносились по заглубленным целям.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнениеРешится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнениеЗахарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, сво, нато, политика, мнения, владимир евсеев, в мире, россия, польша, венгрия, румыния
Почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
Евсеев: оставшаяся после СВО часть Украины сможет вступить в НАТО только как часть Польши
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Та территория, которая останется от Украины после завершения спецоперации, если и сможет вступить в НАТО, то только в составе Польши, Венгрии или Румынии. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что ряд европейских стран рассматривают вариант включить подконтрольные Киеву территории Украины в НАТО по примеру ФРГ. "Модель Западной Германии пользуется все большей популярностью в некоторых европейских столицах как способ обеспечить реальную безопасность Украины, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию", – указывалось в материале.
По мнению Евсеева, сравнение с Германией в данном случае неуместно по ряду причин.
"Это была не половина, а четверть страны, исходя из зон оккупации. Во-вторых, Советский Союз добровольно согласился на воссоединение Германии, но не смог настоять на том, чтобы новое образование не было членом НАТО: тогда для этого не хватило политической воли. Сейчас же все понимают, что киевский режим обречен и от Украины что-то останется, но пока не ясно что", – сказал Евсеев.
При этом, по мнению эксперта, Западной Украины в прежнем понимании, то есть такой, что включала в себя шесть областей, не останется.
"Сейчас, наверное, даже потенциально при согласии России туда может войти только три области: Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская", – уточнил Евсеев.
Доказательством тому являются последние события в зоне СВО. В частности, удары Вооруженных Сили РФ по Киеву "Кинжалами", которые наносились по заглубленным целям.
"Что отсюда следует? Да, действительно, часть Украины может оказаться в составе НАТО. Но не как часть этого государства, а как часть приобретенных территорий Польши, Румынии, Венгрии. Вот так возможно. Но говорить о том, что то, что останется от Украины вступит в НАТО, я думаю, это невозможно. Хотя бы потому, что если эти территории не будут кем-то присоединены, то мы будем иметь отложенную войну на этих территориях. И это очень хорошо понимает Брюссель", – заключил эксперт.
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