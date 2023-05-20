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Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Польши к президенту Украины извиниться за Волынскую резню. Мнение по этому... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T14:15
2023-05-20T14:15
2023-05-20T15:23
мария захарова
владимир зеленский (президент украины)
украина
польша
волынь
волынская резня
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Польши к президенту Украины извиниться за Волынскую резню. Мнение по этому вопросу она выразила в своем Telegram-канале.Польша просит извинитьсяПредставитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню. Об этом он сказал в интервью Onet. В Киеве оскорбилисьРеакция на заявление Лукаша Ясина прозвучала и со стороны киевского режима. Как сообщает Onet, посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что "Любые попытки заставить президента Украины извинятся - неприемлемы и достойны сожаления".Заявление польского министра прозвучало в связи с приближением 80-летия трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия — ОУН(б) * устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — ПутинЧетыре ошибки Украины
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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мария захарова, владимир зеленский (президент украины), украина, польша, волынь, волынская резня, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, россия
Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
Захарова отреагировала на требование Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню
14:15 20.05.2023 (обновлено: 15:23 20.05.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Польши к президенту Украины извиниться за Волынскую резню. Мнение по этому вопросу она выразила
в своем Telegram-канале.
Польша просит извиниться
Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню. Об этом он сказал
в интервью Onet.
"Польша потребовала от Зеленского извиниться за Волынскую резню. Ему некогда - он еще донбасскую не закончил", - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
В Киеве оскорбились
Реакция на заявление Лукаша Ясина прозвучала и со стороны киевского режима. Как сообщает Onet, посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что "Любые попытки заставить президента Украины извинятся - неприемлемы и достойны сожаления".
"Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимопониманию, и в то же время призываем к уважению и благоразумию в высказываниях", - цитирует Зварича ресурс.
Заявление польского министра прозвучало в связи с приближением 80-летия трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия — ОУН(б) * устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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