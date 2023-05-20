https://crimea.ria.ru/20230520/zakharova-vyskazalas-o-trebovaniyakh-polshi-k-kievu-po-volynskoy-rezne-1128849313.html

Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне

Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Польши к президенту Украины извиниться за Волынскую резню. Мнение по этому... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T14:15

2023-05-20T14:15

2023-05-20T15:23

мария захарова

владимир зеленский (президент украины)

украина

польша

волынь

волынская резня

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Польши к президенту Украины извиниться за Волынскую резню. Мнение по этому вопросу она выразила в своем Telegram-канале.Польша просит извинитьсяПредставитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню. Об этом он сказал в интервью Onet. В Киеве оскорбилисьРеакция на заявление Лукаша Ясина прозвучала и со стороны киевского режима. Как сообщает Onet, посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что "Любые попытки заставить президента Украины извинятся - неприемлемы и достойны сожаления".Заявление польского министра прозвучало в связи с приближением 80-летия трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия — ОУН(б) * устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — ПутинЧетыре ошибки Украины

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, владимир зеленский (президент украины), украина, польша, волынь, волынская резня, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, россия