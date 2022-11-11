https://crimea.ria.ru/20221111/v-seyme-polshi-trebuyut-ot-ukraintsev-osudit-oun-upa-1125338839.html

В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*

В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА* - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*

В cейм Польши внесен законопроект, который требует от проживающих на территории страны украинцев осудить деятельность Украинской повстанческой армии* (УПА*) и... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T20:36

2022-11-11T20:36

2022-11-11T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В cейм Польши внесен законопроект, который требует от проживающих на территории страны украинцев осудить деятельность Украинской повстанческой армии* (УПА*) и Организации украинских националистов* (ОУН*). Об этом пишет портал Kresy.Инициатива принадлежит партии "Конфедерация польской Короны"."Члены партии заявили, что поляки и польское государство должны не столько просить украинцев о лояльности к Польше, сколько абсолютно этого требовать. Идентичность и историческая политика Украины по-прежнему базируются на прославлении таких фигур, как лидер Организации украинских националистов* Степан Бандера или главнокомандующий так называемой Украинской повстанческой армией* Роман Шухевич. Поляки это рассматривают, как вопиющий антиполонизм", – сказано в материале.Авторы законопроекта пригрозили изгнанием из Польши для тех украинцев, которые откажутся признать деятельность этих организаций и их лидеров преступной. По мнению авторов документа, каждый гражданин Украины должен подписать такую декларацию в Польше. УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в России

https://crimea.ria.ru/20220330/chetyre-oshibki-ukrainy-1122804929.html

https://crimea.ria.ru/20221104/a-ideyka-to-zhivaya-polsha-po-prezhnemu-khochet-poglotit-ukrainu--putin-1125239270.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, в мире, украина