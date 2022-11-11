https://crimea.ria.ru/20221111/v-seyme-polshi-trebuyut-ot-ukraintsev-osudit-oun-upa-1125338839.html
В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*
В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА* - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*
В cейм Польши внесен законопроект, который требует от проживающих на территории страны украинцев осудить деятельность Украинской повстанческой армии* (УПА*) и... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T20:36
2022-11-11T20:36
2022-11-11T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В cейм Польши внесен законопроект, который требует от проживающих на территории страны украинцев осудить деятельность Украинской повстанческой армии* (УПА*) и Организации украинских националистов* (ОУН*). Об этом пишет портал Kresy.Инициатива принадлежит партии "Конфедерация польской Короны"."Члены партии заявили, что поляки и польское государство должны не столько просить украинцев о лояльности к Польше, сколько абсолютно этого требовать. Идентичность и историческая политика Украины по-прежнему базируются на прославлении таких фигур, как лидер Организации украинских националистов* Степан Бандера или главнокомандующий так называемой Украинской повстанческой армией* Роман Шухевич. Поляки это рассматривают, как вопиющий антиполонизм", – сказано в материале.Авторы законопроекта пригрозили изгнанием из Польши для тех украинцев, которые откажутся признать деятельность этих организаций и их лидеров преступной. По мнению авторов документа, каждый гражданин Украины должен подписать такую декларацию в Польше. УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в России
https://crimea.ria.ru/20220330/chetyre-oshibki-ukrainy-1122804929.html
https://crimea.ria.ru/20221104/a-ideyka-to-zhivaya-polsha-po-prezhnemu-khochet-poglotit-ukrainu--putin-1125239270.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, украина
В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*
В сейм Польши внесен законопроект, требующий от украинцев осудить УПА* и ОУН*
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым
. В cейм Польши внесен законопроект, который требует от проживающих на территории страны украинцев осудить деятельность Украинской повстанческой армии* (УПА*) и Организации украинских националистов* (ОУН*). Об этом пишет портал
Kresy.
Инициатива принадлежит партии "Конфедерация польской Короны".
"Члены партии заявили, что поляки и польское государство должны не столько просить украинцев о лояльности к Польше, сколько абсолютно этого требовать. Идентичность и историческая политика Украины по-прежнему базируются на прославлении таких фигур, как лидер Организации украинских националистов* Степан Бандера или главнокомандующий так называемой Украинской повстанческой армией* Роман Шухевич. Поляки это рассматривают, как вопиющий антиполонизм", – сказано в материале.
Авторы законопроекта пригрозили изгнанием из Польши для тех украинцев, которые откажутся признать деятельность этих организаций и их лидеров преступной.
"Относительно граждан Украины и людей, декларирующих украинскую национальность, мы требуем: заявить об осуждении преступной традиции Бандеры и ОУН-УПА* и не предпринимать никакой деятельности, пропагандирующей эти преступные идеологии под угрозой изгнания из Польши", – заявили представители партии.
По мнению авторов документа, каждый гражданин Украины должен подписать такую декларацию в Польше.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Экстремистские организации, запрещенные в России