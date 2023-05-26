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Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение
Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение
Конфликт на Украине не растянется на десятилетия – он будет купирован в относительно скорой перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T20:02
2023-05-26T20:02
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей горбачев
украина
россия
сво
политика
в мире
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине не растянется на десятилетия – он будет купирован в относительно скорой перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев завил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия. Комментируя это высказывание, Сергей Горбачев заметил, что конфликт уже длится более трех десятилетий – от момента развала СССР. "Так что, "годом более - годом менее – это никого не удивит", – отметил он.Однако еще на десятки лет противостояние не растянется, считает политолог.Он подчеркнул, что и контртеррористические операции российских военных и силовиков, в частности, на Белгородщине, и действия Вооруженных сил России в зоне СВО на территории Украины – все это имеет одну причину и одну суть, которые объединяются под одним названием: отечественная война. И завершиться она должна сворачиванием проекта "Украина", считает он."Украина – это уродливое порождение сдвигов в нашем отечественном сознании, игр политиков на протяжении веков. Проект этот надо закрыть и отправить на полку истории с тем, чтобы не допускать подобного рода ошибок на других территориях и в отношении других народов. И в отношении того, как мы относимся к безопасности, целостности и независимости, суверенитету нашей страны", – заключил Горбачев.По мнению политолога, заместителя председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, народ России должен в полной мере осознать, что он тоже находится на передовой, и помогать армии, спецслужбам и власти выполнять их задачи. Тогда приблизить победу над нацистским режимом на Украине, направляемым Пентагоном, будет легче. Читайте также на РИА Новости Крым:Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер Мир подошел к третьей мировой войне – Медведев Решится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение
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мнения, сергей горбачев, украина, россия, сво, политика, в мире, безопасность
Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение

Горбачев: конфликт на Украине не растянется на десятилетия – он будет скоро купирован

20:02 26.05.2023
 
© РИА Новости . Юрий Стрельцов / Перейти в фотобанкСитуация в Луганске
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Юрий Стрельцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине не растянется на десятилетия – он будет купирован в относительно скорой перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев завил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия. Комментируя это высказывание, Сергей Горбачев заметил, что конфликт уже длится более трех десятилетий – от момента развала СССР. "Так что, "годом более - годом менее – это никого не удивит", – отметил он.
Однако еще на десятки лет противостояние не растянется, считает политолог.
"По моему мнению, на десятилетия этот конфликт не растянется. Он будет купирован, ну в не обозримой, но все-таки относительно скорой перспективе. Я думаю, что и мы не готовы психологически, что будем специальную военную операцию проводить в течение десятков лет и заниматься в том числе на ее фоне контртеррористическими действиями на своей территории", – сказал Горбачев.
Он подчеркнул, что и контртеррористические операции российских военных и силовиков, в частности, на Белгородщине, и действия Вооруженных сил России в зоне СВО на территории Украины – все это имеет одну причину и одну суть, которые объединяются под одним названием: отечественная война. И завершиться она должна сворачиванием проекта "Украина", считает он.
"Украина – это уродливое порождение сдвигов в нашем отечественном сознании, игр политиков на протяжении веков. Проект этот надо закрыть и отправить на полку истории с тем, чтобы не допускать подобного рода ошибок на других территориях и в отношении других народов. И в отношении того, как мы относимся к безопасности, целостности и независимости, суверенитету нашей страны", – заключил Горбачев.
По мнению политолога, заместителя председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, народ России должен в полной мере осознать, что он тоже находится на передовой, и помогать армии, спецслужбам и власти выполнять их задачи. Тогда приблизить победу над нацистским режимом на Украине, направляемым Пентагоном, будет легче.
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