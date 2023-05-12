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Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев

Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев

Запад подталкивает мир к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей. Об этом в пятницу заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев,... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T16:43

2023-05-12T16:43

2023-05-12T16:43

дмитрий медведев

россия

нато

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политика

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сша

украина

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Запад подталкивает мир к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей. Об этом в пятницу заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме."Противники России фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой победителей, как известно, по определению быть не может", - заявил Медведев.Он напомнил о том, что американские и европейские покровители преступного киевского режима усиленно накачивают Украину летальным оружием всех видов, поощряют террор в пограничных областях России, совершению диверсий и политических убийств, что ведет ситуацию к глобальной катастрофе."Они вооружают Украинский режим до зубов и кричат об агрессии Москвы", - подчеркнул замглавы Совбеза.При этом, по словам Медведева, Россия, к границам которой НАТО стянуло огромное число вооружений, проводит спецоперацию ради защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан.Ранее Медведев заявлял, что специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерное вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лаврыМедведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, нато, в мире, политика, безопасность, сша, украина, поставки западного оружия украине, новости