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Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев
Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев
Запад подталкивает мир к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей. Об этом в пятницу заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев,... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T16:43
2023-05-12T16:43
дмитрий медведев
россия
нато
в мире
политика
безопасность
сша
украина
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Запад подталкивает мир к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей. Об этом в пятницу заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме."Противники России фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой победителей, как известно, по определению быть не может", - заявил Медведев.Он напомнил о том, что американские и европейские покровители преступного киевского режима усиленно накачивают Украину летальным оружием всех видов, поощряют террор в пограничных областях России, совершению диверсий и политических убийств, что ведет ситуацию к глобальной катастрофе."Они вооружают Украинский режим до зубов и кричат об агрессии Москвы", - подчеркнул замглавы Совбеза.При этом, по словам Медведева, Россия, к границам которой НАТО стянуло огромное число вооружений, проводит спецоперацию ради защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан.Ранее Медведев заявлял, что специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерное вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лаврыМедведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, россия, нато, в мире, политика, безопасность, сша, украина, поставки западного оружия украине, новости
Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев

Медведев: мир стоит на пороге третьей мировой войны

16:43 12.05.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Запад подталкивает мир к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей. Об этом в пятницу заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
"Противники России фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой победителей, как известно, по определению быть не может", - заявил Медведев.
Он напомнил о том, что американские и европейские покровители преступного киевского режима усиленно накачивают Украину летальным оружием всех видов, поощряют террор в пограничных областях России, совершению диверсий и политических убийств, что ведет ситуацию к глобальной катастрофе.
"Они вооружают Украинский режим до зубов и кричат об агрессии Москвы", - подчеркнул замглавы Совбеза.
При этом, по словам Медведева, Россия, к границам которой НАТО стянуло огромное число вооружений, проводит спецоперацию ради защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан.
"Сегодня неплохо было бы вспомнить и другое. Сколько советских ракет хватило Соединенным Штатам, чтобы устроить глобальный психоз во время Карибского кризиса? С одной стороны. А с другой - какое количество оружия было за короткое время стянуто к нашим границам на территории, которые подконтрольны НАТО сегодня. Вопрос в том, кто тогда действительно приближает мир к апокалипсису", - сказал Медведев.
Ранее Медведев заявлял, что специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерное вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства
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Дмитрий МедведевРоссияНАТОВ миреПолитикаБезопасностьСШАУкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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